На Волині двоє дітей «підчепили» небезпечну хворобу

Цьогоріч у Волинській області зареєстрували 8 випадків хвороби Лайма, в тому числі у 2 дітей.Про це повідомляють на сайті ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» та МОЗ України.Небезпечну хворобу виявили у мешканців м.Луцька (1), м.Нововолинська (4), Луцького (1) та Горохівського (2) районах. Хворі відмічали напади кліщів після відпочинку в рекреаційних зонах, лісосмугах та на присадибних ділянках.Як зазначають у лабораторії, з метою моніторингу циркуляції збудників хвороб, що передаються кліщами, в цьому році працівниками ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб» зібрали та дослідили близько 1900 кліщів. Збір членистоногих проводився в рекреаційних зонах, лісосмугах, дачних масивах м.Луцька, м.Нововолинська, м.Ковеля, Луцького, Ківерцівського, Рожищенського, Маневицького, Любешівського, Горохівського та Ковельського районів.У понад 10% виявили збудники бореліозу, найбільше заражених кліщів у — м.Луцьку (20%), Луцькому та Маневицькому районах (12%).Оперативними відділами ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб» проводиться постійний моніторинг кількості звернень громадян до лікувально-профілактичних установ з приводу покусів кліщами. В поточному році за медичною допомогою звернулось близько 500 осіб (в тому числі 119 дітей) з приводу покусів кліщами, а понад 90 лучан — з проханням дослідити кліща, вилученого з тіла після укусу. В 40% виявbkb клітини морфологічно подібні до борелій — збудників хвороби Лайма.Присмоктування кліщів відбувалися на території лісопаркових насаджень, відпочинкових зон, дачних масивів та прибудинкових територій м.Луцька, м.Нововолинська, Луцького, Горохівського, Ківерцівського, районів.Результати проведених досліджень свідчать про те, що на Волині сформувався стійкий осередок Лайм-бореліозу.