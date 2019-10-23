Як відреагували на скандал з бирками у Нововолинській міській лікарні. ВІДЕО





Покреативити із бирками новонародженим вирішили у Нововолинській міській лікарні, – йдеться у



“Колись бирочки вирізали на клейонках. Частина бирочок йшла новонародженим на ручки. Друга частина бирок – людям, які померли на великий пальчик ноги. Враховуючи, що дитинка – то найбільше щастя, яке є, потрібно зробити щось гарне, щоб було приємне і батькам, і самій дитинці, коли вона виросте – побачити ту першу бирку, яка фактично є першим її паспортом”, – каже Олег Шипелик, директор КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».



Такому першому паспорту малюка, який батьки малечі зберігатимуть впродовж всього життя, неабияк обурилася керівниця Волинської служби у справах дітей. Все через дивакуваті рекомендації: “Не можна прасувати, здавати у хімчистку, а прати – лише у 30-градусній воді”. Трохи нижче ще й склад: 50% від мами і 50% від тата.



Альтернативу старим клейонкам підтримують у луцькому пологовому. Але не підтримують матеріал, із якого ці бирки виготовлені. Насамперед вони мають бути стерильними: якщо шмат клейонки обробити легко, то з картонною биркою – це складніше. Написи – це вже другорядне.



Самі ж теж старі клейонки вже давно замінили на сучаснішу альтернативу.



Саме новим та сучасним батьки здебільшого й надають перевагу. І навіть суперечливим, як у Нововолинську.



А тих батьків, хто вдосконаленню обурився, у нововолинській лікарні заспокоюють: якби батьки не дали згоду, на їхніх діток ніхто б цю бирочку не одягнув.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Не можна прасувати, відбілювати чи здавати у хімчистку”. Бирочки із такими рекомендаціями чіпляли новонародженим у Нововолинській міській лікарні. Відрізняло їх від етикетки лише ім’я, вага й зріст дитини та дата народження.Покреативити із бирками новонародженим вирішили у Нововолинській міській лікарні, – йдеться у сюжеті 12 каналу. “Колись бирочки вирізали на клейонках. Частина бирочок йшла новонародженим на ручки. Друга частина бирок – людям, які померли на великий пальчик ноги. Враховуючи, що дитинка – то найбільше щастя, яке є, потрібно зробити щось гарне, щоб було приємне і батькам, і самій дитинці, коли вона виросте – побачити ту першу бирку, яка фактично є першим її паспортом”, – каже Олег Шипелик, директор КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».Такому першому паспорту малюка, який батьки малечі зберігатимуть впродовж всього життя, неабияк обурилася керівниця Волинської служби у справах дітей. Все через дивакуваті рекомендації: “Не можна прасувати, здавати у хімчистку, а прати – лише у 30-градусній воді”. Трохи нижче ще й склад: 50% від мами і 50% від тата.Альтернативу старим клейонкам підтримують у луцькому пологовому. Але не підтримують матеріал, із якого ці бирки виготовлені. Насамперед вони мають бути стерильними: якщо шмат клейонки обробити легко, то з картонною биркою – це складніше. Написи – це вже другорядне.Самі ж теж старі клейонки вже давно замінили на сучаснішу альтернативу.Саме новим та сучасним батьки здебільшого й надають перевагу. І навіть суперечливим, як у Нововолинську.А тих батьків, хто вдосконаленню обурився, у нововолинській лікарні заспокоюють: якби батьки не дали згоду, на їхніх діток ніхто б цю бирочку не одягнув.

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