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Збирався додому: на Донбасі під час артобстрілу загинув український військовий

Збирався додому: на Донбасі під час артобстрілу загинув український військовий
Унаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами на західній околиці села Кримське у Луганській області 12 вересня загинув 34-річний захисник України Валентин Чепурний.

Воїн був уродженцем селища Високопілля Бериславського району, що на Херсонщині. Цю інформацію підтвердила голова Високопільської громади Ганна Шостак-Кучмяк, пише "24 канал".

"Так, він родом з нашого селища. Чекаємо, сьогодні його тіло мають привезти. 15 вересня відбудеться похорон. З родини у Валентина Чепурного була лише мама. Він був у неї єдиний син", – повідомила чиновниця.

Воював на Донбасі ледь не з першого дня

За словами побратимів, Валентин Чепурний служив у Збройних силах України ледь не з першого року російської агресії на Сході нашої держави.

Він 12 вересня заїхав у підрозділ попрощатися, але у цю мить почався артилерійський обстріл. Військові кинулися в укриття – товариші встигли проскочити, а Валентин зазнав важких поранень, несумісних з життям.

Медики спробували врятувати йому життя, але було вже занадто пізно.

Як стверджує видання, смерть Валентина Чепурного не вказали у жодному звіті ЗСУ. Адже напередодні, 11 вересня, у нього закінчився контракт. Тож на момент загибелі він вважався цивільним.


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Теги: війна, Україна, Росія, смерть, військовий
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