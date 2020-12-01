Глобальне потепління: як містам рятуватися від високих градусів





Натомість польське дослідження виміряло температуру в різних місцях міст: якщо температура повітря - 30 градусів за Цельсієм то у холодку під деревом на траві - 23-24С, на асфальті - близько 50С, а на поверхні машини - рекордні 76С. І ось маленький спойлер: заасфальтованість, вирубка дерев і зменшення кількості трави в містах ніяк лише ускладнюють ситуацію.



Високі температури в містах стають справжнім випробуванням, бо високі будівлі заважають циркуляції повітря, тому воно, нагріте асфальтом і машинами, застоюється, кількості зелені, котра здатна охолоджувати повітря, зазвичай надто мало. Щоб міста стали комфортнішими при високих температурах, потрібно:



- Озеленювати міста парками, скверами, деревами на вулицях та на дахах.



- Будувати широкі вулиці та низькі будинки, щоб створити чи стимулювати вітряні коридори.



- Використовувати матеріали, котрі не накопичують тепло (пористий бетон) та фарбувати дороги й дахи у світлі кольори, котрі гірше гріються.



- Відкривати доступ до водойм у місті, щоб вода випаровувалася і охолоджувала повітря. Обприскувачі води також допоможуть.



В ідеалі, звісно, варто застосовувати все це комплексно, однак навіть кілька виконаних пунктів суттєво полегшать життя мешканців міст.

Луцький забудовник «Сімейна Фортеця», наприклад, будує всі свої житлові комплекси не вищими за 5-6 поверхів, локалізується поруч із лісом, а особливу увагу приділяє озелененню. Справді особливо екологічним став новий проєкт житлового району «Гордість», де до низькокоповерхових будинків додався великий парк на ⅕ всього району, два ставки на території та максимальне озеленення території між будинками спеціальною плиткою з травою, деревами та газонами, що покривають максимальну кількість території. До того ж, комплекс функціонуватиме на теплових насосах, котрі не створюють вуглецевий слід, як це робить спалення вугілля, нафти, газу для класичного опалення.



Будуючи район у передмісті, «



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо 2021 року побило чимало температурних рекордів та звернуло увагу на глобальне потепління навіть найбільш байдужих до екологічних проблем жителів планети. Чимало днів температура повітря трималася на вищих за всі минулорічні показниках. У Канаді через аномальну спеку навіть загинули десятки людей.Натомість польське дослідження виміряло температуру в різних місцях міст: якщо температура повітря - 30 градусів за Цельсієм то у холодку під деревом на траві - 23-24С, на асфальті - близько 50С, а на поверхні машини - рекордні 76С. І ось маленький спойлер: заасфальтованість, вирубка дерев і зменшення кількості трави в містах ніяк лише ускладнюють ситуацію.Високі температури в містах стають справжнім випробуванням, бо високі будівлі заважають циркуляції повітря, тому воно, нагріте асфальтом і машинами, застоюється, кількості зелені, котра здатна охолоджувати повітря, зазвичай надто мало. Щоб міста стали комфортнішими при високих температурах, потрібно:- Озеленювати міста парками, скверами, деревами на вулицях та на дахах.- Будувати широкі вулиці та низькі будинки, щоб створити чи стимулювати вітряні коридори.- Використовувати матеріали, котрі не накопичують тепло (пористий бетон) та фарбувати дороги й дахи у світлі кольори, котрі гірше гріються.- Відкривати доступ до водойм у місті, щоб вода випаровувалася і охолоджувала повітря. Обприскувачі води також допоможуть.В ідеалі, звісно, варто застосовувати все це комплексно, однак навіть кілька виконаних пунктів суттєво полегшать життя мешканців міст.Луцький забудовник «Сімейна Фортеця», наприклад, будує всі свої житлові комплекси не вищими за 5-6 поверхів, локалізується поруч із лісом, а особливу увагу приділяє озелененню. Справді особливо екологічним став новий проєкт житлового району «Гордість», де до низькокоповерхових будинків додався великий парк на ⅕ всього району, два ставки на території та максимальне озеленення території між будинками спеціальною плиткою з травою, деревами та газонами, що покривають максимальну кількість території. До того ж, комплекс функціонуватиме на теплових насосах, котрі не створюють вуглецевий слід, як це робить спалення вугілля, нафти, газу для класичного опалення.Будуючи район у передмісті, « Сімейна Фортеця. Гордість » отримує картбланш для втілення цих важливих екологічних пунктів для комфорту мешканців. Однак навіть у великих містах можна втілювати деякі з перелічених методів боротьби із високими температурами. А тому тепер критерії вибору квартири повинні включати в себе й екологічність, від котрої залежить майбутній комфорт при будь-яких температурах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію