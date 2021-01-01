Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати
Сьогодні, 17:14
За вчинення наркозлочинів волинянин шість років проведе за ґратами.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Старовижівський районний суд призначив 22-річному жителю села Сереховичі Ковельського району, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та без такої мети, а також у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Упродовж квітня-липня 2020 року правоохоронці задокументували чотири епізоди збуту ним громадянам канабісу.
Цей же наркотичний засіб, який волинянин зберігав для власного вжитку, виявили і вилучили працівники поліції в його оселі під час проведення санкціонованого судом обшуку – й тепер згідно з вироком суду чоловік шість років проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Старовижівський районний суд призначив 22-річному жителю села Сереховичі Ковельського району, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та без такої мети, а також у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Упродовж квітня-липня 2020 року правоохоронці задокументували чотири епізоди збуту ним громадянам канабісу.
Цей же наркотичний засіб, який волинянин зберігав для власного вжитку, виявили і вилучили працівники поліції в його оселі під час проведення санкціонованого судом обшуку – й тепер згідно з вироком суду чоловік шість років проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати
Сьогодні, 17:14
У луцькому «МакДональдзі» запрацювала доставка
Сьогодні, 16:03
Медіа