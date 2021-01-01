вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати

Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати
За вчинення наркозлочинів волинянин шість років проведе за ґратами.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Старовижівський районний суд призначив 22-річному жителю села Сереховичі Ковельського району, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та без такої мети, а також у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Упродовж квітня-липня 2020 року правоохоронці задокументували чотири епізоди збуту ним громадянам канабісу.

Цей же наркотичний засіб, який волинянин зберігав для власного вжитку, виявили і вилучили працівники поліції в його оселі під час проведення санкціонованого судом обшуку – й тепер згідно з вироком суду чоловік шість років проведе за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, наркозлочинець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати
Сьогодні, 17:14
Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний»
Сьогодні, 16:56
У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем
Сьогодні, 16:46
Збирався додому: на Донбасі під час артобстрілу загинув український військовий
Сьогодні, 16:10
У луцькому «МакДональдзі» запрацювала доставка
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
У Києві матір знімала порно зі своєю 5-річною донькою У Києві матір знімала порно зі своєю 5-річною донькою
08 вересень, 13:00
Судитимуть дівчину з Волині, яка п'яною зарізала свого співмешканця Судитимуть дівчину з Волині, яка п'яною зарізала свого співмешканця
01 вересень, 17:54
У волинянина вдома під час обшуку вилучили сотню наркотичних таблеток. ФОТО У волинянина вдома під час обшуку вилучили сотню наркотичних таблеток. ФОТО
31 серпень, 13:00
Лучанин через Telegram поширював «закладки» Лучанин через Telegram поширював «закладки»
12 серпень, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати
Сьогодні, 17:14
 0
Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний»
Сьогодні, 16:56
 0
У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем
Сьогодні, 16:46
 0
Збирався додому: на Донбасі під час артобстрілу загинув український військовий
Сьогодні, 16:10
 0
У луцькому «МакДональдзі» запрацювала доставка
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8