Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати

За вчинення наркозлочинів волинянин шість років проведе за ґратами.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Старовижівський районний суд призначив 22-річному жителю села Сереховичі Ковельського району, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та без такої мети, а також у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.Упродовж квітня-липня 2020 року правоохоронці задокументували чотири епізоди збуту ним громадянам канабісу.Цей же наркотичний засіб, який волинянин зберігав для власного вжитку, виявили і вилучили працівники поліції в його оселі під час проведення санкціонованого судом обшуку – й тепер згідно з вироком суду чоловік шість років проведе за ґратами.