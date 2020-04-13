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У свої 99 років садить городину та доглядає хазяйство: секрет довгожительки з Волині. ВІДЕО

У свої 99 років садить городину та доглядає хазяйство: секрет довгожительки з Волині. ВІДЕО
Активний спосіб життя, відмова від шкідливих звичок, здорове харчування – у кожного свої секрети довголіття. Втім, бабуся Анна із Турійщини точно знає, що дожити до 99-ти їй допомогло зовсім інше. Де знаходить сили, аби посадити городину, попорати гусей і курей, зробити домашнє вино і весь час бути на позитиві – розповіла волинянка, яка вже планує 100-річчя святкувати із оркестром.

Про це йдеться у сюжеті "12 канал".

Село на Турійщині. Невеличкий старий будинок із блакитними шибами на вікнах. На подвір’ї у рябій хустині порає десяток гусей бабуся Анна. Їй днями виповнилося 99. Поруч хати – величезна городина, а паркан обвиває пишний соковитий виноград. Усе – її. Усе вирощене власними руками.

Про сина бабуся Анна говорить часто. Каже, вино – то тільки забава. Допомагає старенькій мамі і картоплю викопати, і фрукти із саду зібрати, і худобу попорати, і все – що господарство в селі вимагає.

“Їду в магазин купити їй якихось смаколиків! Вона нічого не просить, у неї є син, який її доглядає по можливості. Але ми щотижня стараємося привозити їй щось смачненьке. Дивимось на місці, чого не вистачає в хазяйстві, що докупити щось тут на місці: масла, молочка. Ну як бабуля каже: сама знаєш, що в хазяйстві треба”, – каже волонтерка Анастасія Рудик.

Замість шпалер у її кімнаті – двійко килимів. Стіна обвішана іконами і світлинами рідних.

Попри свій вік, бабуся тримається на позитиві, а якби, каже, донька не вмерла, то ще б і польку станцювала. І хоч у танок вже не йде, пісню таки заспівала. Каже: як доживе до наступного року, 100-ліття святкуватиме так, що усі на Турійщині знатимуть – що то ювілей у бабці Анни. І танці будуть, і музик покличе.

Про секрети молодості і довголіття старенька розповідає не так, як усі могли б подумати. Не про спорт, не про здорове харчування і зовсім не про шкідливість куріння розказувала бабця Анна. А про любов.

“Знаєте, що треба робити? Бути терпливому, робочому, нікого не ображати, нікого не ображати. Не треба! Ні старших, ні менших, ні середніх. І батьків, і сім’ю свою, і чужих, сусідів любити. Я всіх люблю. Мені всі люди добрі”, – ділиться іменинниця.

Саме любов, каже бабця Анна, допоможе дожити їй і до 100 років. І наступного року на її подвір’ї таки буде і полька, і оркестр і смачне домашнє вино.


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Теги: секрет, волинянка, довгожителька
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