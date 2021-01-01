Лучанина, який поїхав на роботу і зник безвісти, досі не знайшли

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 30.09.1982 року народження, жителя міста Луцьк.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо,та хотів їхати до села Липа Луцького району на роботу, проте там так і не з’явився. Де він перебуває нині – невідомо.Його прикмети: на вигляд 39 років, зріст 178см, худощавої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі. Був одягнений у джинси синього кольору, чорну футболку, джинсову рубашку, спортивну кофту червоного кольору, кросівки червоно-сині.Особливі прикмети: має татуювання на лівій руці у вигляді підпису, відсутні передні верхні зуби.Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просять повідомити до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.