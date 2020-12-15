Лучанкам вручили відзнаки «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 18:21
Сьогодні, 14 вересня, у департаменті соціальної політики відбулось урочисте нагородження п’ятьох жительок Луцької міської територіальної громади почесною відзнакою України «Мати-героїня».
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Указом Президента від 07.05.2021 №188/2021 за вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю почесне звання «Мати–героїня» присвоєно: Житниковій Любові Миколаївні - матері п’яти дітей; Зуб Олені Анатоліївні - матері шести дітей; Кожан Оксані Олексіївні - матері восьми дітей; Поддобюк Марії Іванівні - матері п’яти дітей; Сич Олені Михайлівні - матері шести дітей.
Директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода вручила жінкам нагрудні знаки та відповідний документ. “Цінністю нашої держави є міцні й багатодітні сім’ї. В цих сім’ях вчать дітей добру, підтримки та поваги один до одного. Дякую вам за вашу турботу, терпіння і недоспані ночі. Ваші діти — основа нашої країни”, - зазначила посадовиця.
У свою чергу, студенти Луцького національного технічного університету, котрі навчаються на спеціальності «Соціальне забезпечення», організували матерям віршоване привітання. Ще доєднався до урочистостей дует “Віга”. Віталій Барчук (акордеон, вокал) та Ганна Барчук (бандура, вокал). Вони виконали кілька музичних композицій у власній обробці. А завершився захід спільним фото на пам'ять.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Указом Президента від 07.05.2021 №188/2021 за вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю почесне звання «Мати–героїня» присвоєно: Житниковій Любові Миколаївні - матері п’яти дітей; Зуб Олені Анатоліївні - матері шести дітей; Кожан Оксані Олексіївні - матері восьми дітей; Поддобюк Марії Іванівні - матері п’яти дітей; Сич Олені Михайлівні - матері шести дітей.
Директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода вручила жінкам нагрудні знаки та відповідний документ. “Цінністю нашої держави є міцні й багатодітні сім’ї. В цих сім’ях вчать дітей добру, підтримки та поваги один до одного. Дякую вам за вашу турботу, терпіння і недоспані ночі. Ваші діти — основа нашої країни”, - зазначила посадовиця.
У свою чергу, студенти Луцького національного технічного університету, котрі навчаються на спеціальності «Соціальне забезпечення», організували матерям віршоване привітання. Ще доєднався до урочистостей дует “Віга”. Віталій Барчук (акордеон, вокал) та Ганна Барчук (бандура, вокал). Вони виконали кілька музичних композицій у власній обробці. А завершився захід спільним фото на пам'ять.
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