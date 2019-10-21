Тенісистка з Луцька вшосте за рік вилетіла з турніру в стартовому матчі

Катаріна Завацька поступилася в двох сетах 171-й ракетці світу, британці Кеті Боултер – 5:7, 3:6.



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Це вже шостий виліт Завацької, яка наразі посідає 135-те місце у світовому рейтингу, на старті турніру в 2021 році. Востаннє вона програвала в першому ж матчі у кваліфікації US Open три тижні тому.



Раніше тенісистки зустрічалися лише раз: у 2019 році на турнірі в Санкт-Петербурзі українка поступилася в трьох сетах.



Як відбувався матч



У першому сеті Завацька вже в третьому геймі програла свою подачу, але в запеклій боротьбі зробила зворотний брейк вже в наступному. Проте в сьомому геймі Боултер повернула лідерство й повела 4:3 із брейком.



Небезпечним для українки став дев'ятий гейм на її подачі: британка мала сетпойнт, проте українці вдалося відігратися. Згодом Катаріна не дала суперниці подати на сет і зрівняла рахунок – 5:5.



Та закріпити успіх українка не змогла: Боултер зробила брейк і в наступному геймі з третього сетпойнта взяла партію – 7:5.



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Другий сет тенісистки почали з обміну брейками. Жодна з гравчинь не могла втримати подачу. Повівши 2:1, британка взяла медичний таймаут і майже всуху програла наступний гейм.



П'ятий поспіль брейк стався на подачі Завацької, де українка взяла лише одне очко. Серію з брейків у шостому геймі перервала Боултер, що вивело з рівноваги Катаріну: програючи 0:30, Завацька вдарила ракеткою по корту. Урешті британка повела 4:2.



У наступному геймі Катаріна вела 40:0, але втратила цей відрив: Боултер була близькою до брейкпойнтів, та українка все ж втримала гейм – 4:3.



Завацька нав'язала боротьбу на подачі британки, але Боултер не підпустила українку до брейкпойнтів і продовжила лідерство – 5:3. На подачі Катаріни британка заробила матчпойнт і з другої спроби завершила сет з рахунком 6:3 і оформила перемогу в матчі.



За матч Завацька зробила один ейс та припустилася трьох подвійних помилок (у її опонентки було вісім). Катаріна показала 66% першої подачі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У словенському місті Порторож розпочався тенісний турнір рівня WTA250. У першому раунді українка родом з Луцькапоступилася в двох сетах 171-й ракетці світу, британці– 5:7, 3:6.Про це повідомляє "Суспільне Волині" Це вже шостий виліт Завацької, яка наразі посідає 135-те місце у світовому рейтингу, на старті турніру в 2021 році. Востаннє вона програвала в першому ж матчі у кваліфікації US Open три тижні тому.Раніше тенісистки зустрічалися лише раз: у 2019 році на турнірі в Санкт-Петербурзі українка поступилася в трьох сетах.У першому сеті Завацька вже в третьому геймі програла свою подачу, але в запеклій боротьбі зробила зворотний брейк вже в наступному. Проте в сьомому геймі Боултер повернула лідерство й повела 4:3 із брейком.Небезпечним для українки став дев'ятий гейм на її подачі: британка мала сетпойнт, проте українці вдалося відігратися. Згодом Катаріна не дала суперниці подати на сет і зрівняла рахунок – 5:5.Та закріпити успіх українка не змогла: Боултер зробила брейк і в наступному геймі з третього сетпойнта взяла партію – 7:5.Читайте також: Першу ракетку світу Джоковича покарали штрафом у фіналі US Open за неспортивну поведінку. Що сталосьДругий сет тенісистки почали з обміну брейками. Жодна з гравчинь не могла втримати подачу. Повівши 2:1, британка взяла медичний таймаут і майже всуху програла наступний гейм.П'ятий поспіль брейк стався на подачі Завацької, де українка взяла лише одне очко. Серію з брейків у шостому геймі перервала Боултер, що вивело з рівноваги Катаріну: програючи 0:30, Завацька вдарила ракеткою по корту. Урешті британка повела 4:2.У наступному геймі Катаріна вела 40:0, але втратила цей відрив: Боултер була близькою до брейкпойнтів, та українка все ж втримала гейм – 4:3.Завацька нав'язала боротьбу на подачі британки, але Боултер не підпустила українку до брейкпойнтів і продовжила лідерство – 5:3. На подачі Катаріни британка заробила матчпойнт і з другої спроби завершила сет з рахунком 6:3 і оформила перемогу в матчі.За матч Завацька зробила один ейс та припустилася трьох подвійних помилок (у її опонентки було вісім). Катаріна показала 66% першої подачі.

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