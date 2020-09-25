Повідомили, скільки класів на Волині перейшли на дистанційне навчання через COVID-19
Сьогодні, 19:41
У Волинській області станом на 14 вересня на дистанційну форму навчання перейшли 52 класи.
Про це Суспільному повідомила заступниця керівника обласного управління освіти й науки Тетяна Соломіна.
Дві школи повністю перейшли на навчання онлайн. Одна в селищі Турійськ та ще одна в селі Піщане Камінь-Каширського району.
З її слів Тетяни Соломіної, причина переходу класів на дистанційну форму освіти – збільшення кількості хворих на коронавірус серед школярів.
"Щодня захворюваність коливається від 2-4 дітей, 1-2 педагоги. Ми не фіксуємо масових захворювань, хоча їх більше, ніж було. На сьогодні маємо семеро хворих за добу, 16 учнів перебувають у стані хвороби, а з 1 вересня – 55 дітей, які були хворі. Маємо двоє вчителів, які захворіли", – каже посадовиця.
Освітянка додає: загалом від початку навчального року на COVID-19 в області занедужало 35 школярів та двоє педагогів. "Минулого року дорослі більше хворіли, ніж діти. Початок навчального року показав, що ця хвороба добралася і до дітей", – зазначила Тетяна Соломіна.
У Луцькій громаді на дистанційному навчанні перебуває 14 класів, – розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. З його слів, хворих на коронавірус виявили у таких школах: № 3, 5, 7, 13, 15, 17, 21, 23 і 24.
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Про це Суспільному повідомила заступниця керівника обласного управління освіти й науки Тетяна Соломіна.
Дві школи повністю перейшли на навчання онлайн. Одна в селищі Турійськ та ще одна в селі Піщане Камінь-Каширського району.
З її слів Тетяни Соломіної, причина переходу класів на дистанційну форму освіти – збільшення кількості хворих на коронавірус серед школярів.
"Щодня захворюваність коливається від 2-4 дітей, 1-2 педагоги. Ми не фіксуємо масових захворювань, хоча їх більше, ніж було. На сьогодні маємо семеро хворих за добу, 16 учнів перебувають у стані хвороби, а з 1 вересня – 55 дітей, які були хворі. Маємо двоє вчителів, які захворіли", – каже посадовиця.
Освітянка додає: загалом від початку навчального року на COVID-19 в області занедужало 35 школярів та двоє педагогів. "Минулого року дорослі більше хворіли, ніж діти. Початок навчального року показав, що ця хвороба добралася і до дітей", – зазначила Тетяна Соломіна.
У Луцькій громаді на дистанційному навчанні перебуває 14 класів, – розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. З його слів, хворих на коронавірус виявили у таких школах: № 3, 5, 7, 13, 15, 17, 21, 23 і 24.
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