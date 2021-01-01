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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня
У Волинській області завтра, 15 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.

У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Вдень - 13-12⁰ тепла, вночі - 20-22⁰ тепла.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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