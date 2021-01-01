Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.



У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.



Вдень - 13-12⁰ тепла, вночі - 20-22⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 15 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Вдень - 13-12⁰ тепла, вночі - 20-22⁰ тепла.

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