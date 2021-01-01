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Якими будуть «жовті» й «зелені» COVID-сертифікати: роз’яснення МОЗ

Якими будуть «жовті» й «зелені» COVID-сертифікати: роз’яснення МОЗ
Внутрішні COVID-сертифікати, які нещодавно запровадили в Україні, можна буде отримати через додаток "Дія" (електронний) або завантажити й роздрукувати через портал (паперовий).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Внутрішні сертифікати можна буде використати в межах України в разі посилення карантинних обмежень. Це дозволить економіці надалі функціонувати й водночас тримати розповсюдження вірусу під контролем.

Міжнародний сертифікат вакцинації використовується для перетину міжнародних кордонів.

"Жовтий" сертифікат можна буде отримати після першого щеплення дводозною вакциною проти COVID-19, діятиме він 120 днів.

Із "жовтим" сертифікатом заклади освіти, розваг, громадського харчування та спортивні зали зможуть уникнути карантинних обмежень у "жовтій" зоні.

Наприклад, дозволять працювати закладам освіти, в яких 80% і більше працівників вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19.
Якими будуть «жовті» й «зелені» COVID-сертифікати: роз’яснення МОЗ

"Зелений" сертифікат можна отримати відразу після другого щеплення дводозною вакциною або через 14 днів після щеплення однодозною вакциною проти COVID-19.

Він свідчитиме про повний імунний захист і діятиме впродовж 365 днів (1 року).

"Зелені" сертифікати дадуть змогу уникнути обмежень у "червоних" зонах. Наприклад, заклади громадського харчування не будуть зачиняти за умови, якщо весь персонал та відвідувачі на 100% мають "зелені" сертифікати.

Друкувати сертифікати на жовтому та зеленому папері не потрібно – сертифікати лише матимуть відповідні кольорові мітки в онлайн-форматі.
Якими будуть «жовті» й «зелені» COVID-сертифікати: роз’яснення МОЗ

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів змінив правила для карантинних обмежень. У разі посилення карантину заклади з повністю вакцинованими колективами зможуть продовжувати працювати офлайн.

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Теги: ковідні сертифікати, МОЗ
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перепустка ходити містом на рік
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