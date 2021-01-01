Якими будуть «жовті» й «зелені» COVID-сертифікати: роз’яснення МОЗ
Сьогодні, 21:15
Внутрішні COVID-сертифікати, які нещодавно запровадили в Україні, можна буде отримати через додаток "Дія" (електронний) або завантажити й роздрукувати через портал (паперовий).
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Внутрішні сертифікати можна буде використати в межах України в разі посилення карантинних обмежень. Це дозволить економіці надалі функціонувати й водночас тримати розповсюдження вірусу під контролем.
Міжнародний сертифікат вакцинації використовується для перетину міжнародних кордонів.
"Жовтий" сертифікат можна буде отримати після першого щеплення дводозною вакциною проти COVID-19, діятиме він 120 днів.
Із "жовтим" сертифікатом заклади освіти, розваг, громадського харчування та спортивні зали зможуть уникнути карантинних обмежень у "жовтій" зоні.
Наприклад, дозволять працювати закладам освіти, в яких 80% і більше працівників вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19.
"Зелений" сертифікат можна отримати відразу після другого щеплення дводозною вакциною або через 14 днів після щеплення однодозною вакциною проти COVID-19.
Він свідчитиме про повний імунний захист і діятиме впродовж 365 днів (1 року).
"Зелені" сертифікати дадуть змогу уникнути обмежень у "червоних" зонах. Наприклад, заклади громадського харчування не будуть зачиняти за умови, якщо весь персонал та відвідувачі на 100% мають "зелені" сертифікати.
Друкувати сертифікати на жовтому та зеленому папері не потрібно – сертифікати лише матимуть відповідні кольорові мітки в онлайн-форматі.
Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів змінив правила для карантинних обмежень. У разі посилення карантину заклади з повністю вакцинованими колективами зможуть продовжувати працювати офлайн.
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Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Внутрішні сертифікати можна буде використати в межах України в разі посилення карантинних обмежень. Це дозволить економіці надалі функціонувати й водночас тримати розповсюдження вірусу під контролем.
Міжнародний сертифікат вакцинації використовується для перетину міжнародних кордонів.
"Жовтий" сертифікат можна буде отримати після першого щеплення дводозною вакциною проти COVID-19, діятиме він 120 днів.
Із "жовтим" сертифікатом заклади освіти, розваг, громадського харчування та спортивні зали зможуть уникнути карантинних обмежень у "жовтій" зоні.
Наприклад, дозволять працювати закладам освіти, в яких 80% і більше працівників вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19.
"Зелений" сертифікат можна отримати відразу після другого щеплення дводозною вакциною або через 14 днів після щеплення однодозною вакциною проти COVID-19.
Він свідчитиме про повний імунний захист і діятиме впродовж 365 днів (1 року).
"Зелені" сертифікати дадуть змогу уникнути обмежень у "червоних" зонах. Наприклад, заклади громадського харчування не будуть зачиняти за умови, якщо весь персонал та відвідувачі на 100% мають "зелені" сертифікати.
Друкувати сертифікати на жовтому та зеленому папері не потрібно – сертифікати лише матимуть відповідні кольорові мітки в онлайн-форматі.
Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів змінив правила для карантинних обмежень. У разі посилення карантину заклади з повністю вакцинованими колективами зможуть продовжувати працювати офлайн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
перепустка ходити містом на рік
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