Якими будуть «жовті» й «зелені» COVID-сертифікати: роз’яснення МОЗ





Про це



Внутрішні сертифікати можна буде використати в межах України в разі посилення карантинних обмежень. Це дозволить економіці надалі функціонувати й водночас тримати розповсюдження вірусу під контролем.



Міжнародний сертифікат вакцинації використовується для перетину міжнародних кордонів.



"Жовтий" сертифікат можна буде отримати після першого щеплення дводозною вакциною проти COVID-19, діятиме він 120 днів.



Із "жовтим" сертифікатом заклади освіти, розваг, громадського харчування та спортивні зали зможуть уникнути карантинних обмежень у "жовтій" зоні.



Наприклад, дозволять працювати закладам освіти, в яких 80% і більше працівників вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19.



"Зелений" сертифікат можна отримати відразу після другого щеплення дводозною вакциною або через 14 днів після щеплення однодозною вакциною проти COVID-19.



Він свідчитиме про повний імунний захист і діятиме впродовж 365 днів (1 року).



"Зелені" сертифікати дадуть змогу уникнути обмежень у "червоних" зонах. Наприклад, заклади громадського харчування не будуть зачиняти за умови, якщо весь персонал та відвідувачі на 100% мають "зелені" сертифікати.



Друкувати сертифікати на жовтому та зеленому папері не потрібно – сертифікати лише матимуть відповідні кольорові мітки в онлайн-форматі.



Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів

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