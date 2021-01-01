вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО

У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО
На Ківерцівщині збудували сучасний медичний заклад – амбулаторію з житлом для лікарів.

Медичний заклад збудовано «з нуля» за кошти державної субвенції місцевим бюджетам на розвиток сільської медицини. Будівельні роботи на об’єкті були розпочаті у 2020 році, а вже в цьому році будівництво завершилось. Загальна вартість робіт склала понад 8 млн гривень, з яких 300 тис гривень – кошти місцевих бюджетів.

Відтак, у селі Журавичі постала сучасна амбулаторія, яка не лише покращила інфраструктуру села. Відтепер медичний персонал буде працювати у комфортних мовах, а місцеві жителі зможуть отримувати більш якісні медичні послуги.
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО

Проінспектували новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селі Журавичі представники обласної влади, - про це інформує пресслужба облдержадміністрації.
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО

Слід зазначити, що наразі амбулаторія повністю готова обслуговувати мешканців Журавич та навколишніх сіл. За кошти субвенції заклад також оснащений медичним обладнанням, у т.ч. телемедичним (на суму 102,9 тис грн) , а також цьогоріч придбано службовий автотранспорт для медичних працівників (вартістю 492,5 тис грн).
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО

Відтак, незабаром тут зможуть приймати перших пацієнтів.
Оглянувши приміщення, голова облдержадміністрації відмітив високий рівень виконання будівельних робіт. Просторі кабінети, сучасне внутрішнє оздоблення приміщень, елементи інклюзії та електричні панелі для обігріву – це не весь перелік того, що зроблено в медичному закладі.
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО

Не менш значимим є те, що у будівлі передбачене помешкання для медичного персоналу (дві кімнати, кухня та санвузол). Наразі в амбулаторії працює один лікар, але тут матимуть змогу працювати 2 лікарі, що значно покращить якість та оперативність надання медичних послуг.
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО

«Хочу сказати, що в державі все робиться для того, щоб якісна медицина стала доступною як для жителів великих міст, так і маленьких сіл, – зазначив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. – Загалом на Волині за рахунок державної субвенції на розвиток сільської медицини за два роки збудовано 22 амбулаторії, ще 15 – реконструйовано».
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО

У свою чергу, як зауважив Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук, за кошти міського бюджету планують здійснити благоустрій території навколо амбулаторії. До слова, старе приміщення колишньої АЗПСМ, за словами Олександра Ковальчука, планують переобладнати під соціальне житло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: амбулаторія Журавичі, Погуляйко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Надійшли кошти на заробітну плату волинським шахтарям, проте не в повному обсязі
Сьогодні, 23:16
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО
Сьогодні, 22:22
Якими будуть «жовті» й «зелені» COVID-сертифікати: роз’яснення МОЗ
Сьогодні, 21:15
У Луцьку просять не перейменовувати вулицю Федорова
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
Син колишнього голови Луцької РДА буде заступником Погуляйка Син колишнього голови Луцької РДА буде заступником Погуляйка
26 серпень, 18:20
У Погуляйка – новий радник У Погуляйка – новий радник
05 серпень, 16:13
У Погуляйка – новий радник У Погуляйка – новий радник
13 липень, 13:16
Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко
16 травень, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Надійшли кошти на заробітну плату волинським шахтарям, проте не в повному обсязі
Сьогодні, 23:16
 0
У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО
Сьогодні, 22:22
 0
Якими будуть «жовті» й «зелені» COVID-сертифікати: роз’яснення МОЗ
Сьогодні, 21:15
 0
У Луцьку просять не перейменовувати вулицю Федорова
Сьогодні, 20:42
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня
Сьогодні, 20:10
 0
Медіа
відео
1/8