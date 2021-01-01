У волинській громаді за рік збудували « з нуля» нову амбулаторію з житлом для лікарів.ФОТО

На Ківерцівщині збудували сучасний медичний заклад – амбулаторію з житлом для лікарів.Медичний заклад збудовано «з нуля» за кошти державної субвенції місцевим бюджетам на розвиток сільської медицини. Будівельні роботи на об’єкті були розпочаті у 2020 році, а вже в цьому році будівництво завершилось. Загальна вартість робіт склала понад 8 млн гривень, з яких 300 тис гривень – кошти місцевих бюджетів.Відтак, у селі Журавичі постала сучасна амбулаторія, яка не лише покращила інфраструктуру села. Відтепер медичний персонал буде працювати у комфортних мовах, а місцеві жителі зможуть отримувати більш якісні медичні послуги.Проінспектували новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селі Журавичі представники обласної влади, - про це інформує пресслужба облдержадміністрації.Слід зазначити, що наразі амбулаторія повністю готова обслуговувати мешканців Журавич та навколишніх сіл. За кошти субвенції заклад також оснащений медичним обладнанням, у т.ч. телемедичним (на суму 102,9 тис грн) , а також цьогоріч придбано службовий автотранспорт для медичних працівників (вартістю 492,5 тис грн).Відтак, незабаром тут зможуть приймати перших пацієнтів.Оглянувши приміщення, голова облдержадміністрації відмітив високий рівень виконання будівельних робіт. Просторі кабінети, сучасне внутрішнє оздоблення приміщень, елементи інклюзії та електричні панелі для обігріву – це не весь перелік того, що зроблено в медичному закладі.Не менш значимим є те, що у будівлі передбачене помешкання для медичного персоналу (дві кімнати, кухня та санвузол). Наразі в амбулаторії працює один лікар, але тут матимуть змогу працювати 2 лікарі, що значно покращить якість та оперативність надання медичних послуг.«Хочу сказати, що в державі все робиться для того, щоб якісна медицина стала доступною як для жителів великих міст, так і маленьких сіл, – зазначив голова облдержадміністрації. – Загалом на Волині за рахунок державної субвенції на розвиток сільської медицини за два роки збудовано 22 амбулаторії, ще 15 – реконструйовано».У свою чергу, як зауважив Ківерцівський міський голова, за кошти міського бюджету планують здійснити благоустрій території навколо амбулаторії. До слова, старе приміщення колишньої АЗПСМ, за словами Олександра Ковальчука, планують переобладнати під соціальне житло.