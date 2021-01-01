У Луцьку відбудеться урочисте вручення престижної літературної премії

Івана Корсака відбудеться вже вчетверте.



Традиційно захід відбудеться 15 вересня о 17:00 в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Про це



У 2018 році премію започаткувала родина письменника спільно з видавництвом «Ярославів Вал» задля розвитку історичного роману та увіковічення пам’яті Івана Корсака. Вручення премії відбувається щороку саме 15 вересня – до Дня народження видатного українського письменника, журналіста, почесного громадянина Луцька та Каменя-Каширського, Івана Феодосійовича Корсака.



Першим Лауреатом Премії став письменник, публіцист, філософ, викладач університету, заслужений діяч науки і техніки України Петро Кралюк. Другим – український письменник, прозаїк, поет, критик, есеїст Микола Суховецький з Одещини.



Згідно з положенням про Літературну премію імені Івана Корсака, твір, представлений до участі на здобуття нагороди, обов’язково має бути присвячений історії України, написаний українською мовою на високому художньому рівні та мати великий читацький розголос. Лауреата визначає журі шляхом таємного голосування. Він отримує диплом, медаль, а також грошову винагороду в сумі 50 тисяч гривень.



Нагородження відбудеться за участі голови журі, української письменниці, поетки, журналістки Світлани Короненко, фундатора премії Віктора Корсака та інших високоповажних членів журі конкурсу.

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