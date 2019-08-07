Переможний гол скасували: Динамо стартувало в Лізі чемпіонів з домашньої нічиєї





Зустріч на "Олімпійському" завершилася внічию, - про це пише



Перший тайм пройшов з перевагою "Бенфіки", але забити лісабонцям не вдалося. Хороший момент мав українець Роман Яремчук, проте він не зумів пробити Дениса Бойка. Також гострота біля воріт киян виникала після помилки Сергія Сидорчука, але півзахисник сам же її й виправив, не дозволивши Евертону завдати удару.



"Динамо" могло забивати зі штрафного, але голкіпер зреагував на удар Миколи Шапаренка під поперечину.



Після перерви у Яремчука був ще один момент, але Бойко знову відбив удар форварда. Для "Бенфіки" цей момент залишився найкращим у матчі, а от "Динамо" ледь не вирвало перемогу в компенсований час.



Спершу Микола Шапаренко пробив у поперечину, голкіпер відбив добивання, а Ніколас Отаменді, вибиваючи м'яч, влучив у штангу. Потім кияни забили - Шапаренко відзначився з пасу Дениса Гармаша, але VAR скасував взяття воріт. Офсайд був зафіксований в першій стадії атаки у Гармаша.



"Динамо" - "Бенфіка" - 0:0

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київське "Динамо" стартувало на груповому етапі Ліги чемпіонів домашнім матчем проти "Бенфіки".Зустріч на "Олімпійському" завершилася внічию, - про це пише УНІАН. Перший тайм пройшов з перевагою "Бенфіки", але забити лісабонцям не вдалося. Хороший момент мав українець, проте він не зумів пробити. Також гострота біля воріт киян виникала після помилки, але півзахисник сам же її й виправив, не дозволивши Евертону завдати удару."Динамо" могло забивати зі штрафного, але голкіпер зреагував на ударпід поперечину.Після перерви у Яремчука був ще один момент, але Бойко знову відбив удар форварда. Для "Бенфіки" цей момент залишився найкращим у матчі, а от "Динамо" ледь не вирвало перемогу в компенсований час.Спершу Микола Шапаренко пробив у поперечину, голкіпер відбив добивання, а, вибиваючи м'яч, влучив у штангу. Потім кияни забили - Шапаренко відзначився з пасу, але VAR скасував взяття воріт. Офсайд був зафіксований в першій стадії атаки у Гармаша."Динамо" - "Бенфіка" - 0:0

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