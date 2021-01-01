У волинській обласній клінічній лікарні облаштують вертолітний майданчик





До госпіталізації важких хворих з різних районів Волині, яким потрібна невідкладна медична допомога, планують залучати медичні гелікоптери. Для цього на території клінічної лікарні хочуть облаштувати вертолітний майданчик.



Міністерство охорони здоров’я разом із Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією та ДСНС запускає експериментальний проєкт аеромедичної евакуації.



Він передбачає можливість терміново забирати пацієнтів у невідкладних станах.



Про це на своїй Віктор Ляшко.



«В екстреній медицині існує правило "золотої години". Це саме той проміжок часу, після травми чи іншого невідкладного стану, коли найбільший шанс врятувати пацієнта від смерті. Є незаперечний факт – чим раніше хворому буде надана медична допомога, тим більший шанс на порятунок його життя», – написав Ляшко.



У межах програми «Велике будівництво» всі обласні клінічні лікарні України, в тому числі й волинські, в 2022-2023 рр. будуть обладнані майданчиками для вертольотів. Це сприятиме розвитку аеромедичної евакуації.





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