вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській обласній клінічній лікарні облаштують вертолітний майданчик

У волинській обласній клінічній лікарні облаштують вертолітний майданчик
До волинської обласної клінічної лікарні хворих доставлятимуть гелікоптером.

До госпіталізації важких хворих з різних районів Волині, яким потрібна невідкладна медична допомога, планують залучати медичні гелікоптери. Для цього на території клінічної лікарні хочуть облаштувати вертолітний майданчик.

Міністерство охорони здоров’я разом із Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією та ДСНС запускає експериментальний проєкт аеромедичної евакуації.

Він передбачає можливість терміново забирати пацієнтів у невідкладних станах.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише голова МОЗ Віктор Ляшко.

«В екстреній медицині існує правило "золотої години". Це саме той проміжок часу, після травми чи іншого невідкладного стану, коли найбільший шанс врятувати пацієнта від смерті. Є незаперечний факт – чим раніше хворому буде надана медична допомога, тим більший шанс на порятунок його життя», – написав Ляшко.

У межах програми «Велике будівництво» всі обласні клінічні лікарні України, в тому числі й волинські, в 2022-2023 рр. будуть обладнані майданчиками для вертольотів. Це сприятиме розвитку аеромедичної евакуації.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вертоліт, медичні центри, Ляшко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській обласній клінічній лікарні облаштують вертолітний майданчик
Сьогодні, 02:37
Переможний гол скасували: Динамо стартувало в Лізі чемпіонів з домашньої нічиєї
Сьогодні, 01:12
У Луцьку відбудеться урочисте вручення престижної літературної премії
Сьогодні, 00:17
15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Надійшли кошти на заробітну плату волинським шахтарям, проте не в повному обсязі
14 вересень, 23:16
Схожі новини
В Україні посилять «карантинний» контроль: МОЗ розіслало листи в регіони В Україні посилять «карантинний» контроль: МОЗ розіслало листи в регіони
20 серпень, 08:23
В Україні кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби - МОЗ В Україні кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби - МОЗ
25 липень, 23:37
Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз
11 липень, 08:20
У Польщі вертоліт з українцями впав у озеро: у постраждалих – важкі травми У Польщі вертоліт з українцями впав у озеро: у постраждалих – важкі травми
06 липень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській обласній клінічній лікарні облаштують вертолітний майданчик
Сьогодні, 02:37
 0
Переможний гол скасували: Динамо стартувало в Лізі чемпіонів з домашньої нічиєї
Сьогодні, 01:12
 0
У Луцьку відбудеться урочисте вручення престижної літературної премії
Сьогодні, 00:17
 0
15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Надійшли кошти на заробітну плату волинським шахтарям, проте не в повному обсязі
14 вересень, 23:16
 0
Медіа
відео
1/8