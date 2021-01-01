Cередня зарплата в Україні складе 15 тисяч грн, – прем’єр про бюджет на 2022

Прем’єр-міністр Україниназвав головні показники, які закладуть у проєкт Державного бюджету на 2022 рік. Уряд планує зареєструвати його у Верховній Раді вже 15-го вересня.Середня зарплата у 2022 році очікується на рівні 15 258 гривень. Наприкінці року планують вийти на показник у 17 тисяч гривень. Про це він сказав під час пресконференції 14-го вересня, – передає Громадське.«І це буде дозволяти зростати реальному рівню заробітної плати. Ми також дуже уважно слідкуємо за тим, щоби зростали не лише номінальні значення, а й реальна заробітна плата», — сказав Шмигаль.Мінімальна зарплата зросте до 6 500 гривень і збільшуватиметься впродовж року відповідно до індексації. Мінімальна зарплата лікарів має зрости до 20 тисяч гривень, а середнього медичного персоналу — до13,5 тисячі гривень. Середня зарплата лікарів має перевищити 22,5 тисячі гривень, а середнього медичного персоналу — 14,5 тисячі гривень.У бюджет заклали 100-відсоткове фінансування черги на придбання житла для ветеранів війни на Донбасі. Також із наступного року планують збільшити стипендії. Так, мінімальна стипендія у вишах з 1 січня має перевищити 2 тисячі гривень, а підвищена має становити 2 550 гривень.Студенти профтехучилищ із початку наступного року мають отримувати щонайменше 1 250 гривень стипендії.«Але це, звичайно, не кінець, ми будемо з цим працювати й наступного року шукатимемо варіанти, як підтримати студентів», — сказав Шмигаль.