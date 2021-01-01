Чим особливе житло у «Супернові»? ВІДЕО*
Сьогодні, 09:00
Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Істина - стара, як світ, але дуже чітка і перевірена.
Тому - вмикайте відео, зняте в одній із квартир ЖК “Супернова” і більше не питайте, чому мешканці обожнюють свої казкові краєвиди з вікон, а сам комплекс називають одним з кращих у Луцьку.
У “великому” будинку ЖК “Супернова” залишилося кілька цікавих пропозицій квартир:
1) Купи чи обміняй на 3-кімнатну квартиру. Для власників 1- та 2-кімнатних квартир діє акція: обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири. Доплата буде здійснюватись за ціною від 20 700 грн/м2. Є три варіанти планувань 3-кімнатних квартир:
- площею 76,13 м2 із двома видами дизайну. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.
- площею 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.
2) Остання 2-кімнатна квартира 63,87 м2. Ця квартира розташована в 5 під’їзді, вікна виходять на східний бік, тобто - на Ботанічний сад. В квартирі окремий просторий коридор, дві кімнати, лоджія із виходом у спальню та роздільний санвузол.
3) Остання 2-кімнатна квартира 68,83 м2. Ця квартира розташована у 6 під’їзді і має вікна, що виходять на східний та західний бік. Є окрема лоджія, великий коридор, роздільний санвузол.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Тому - вмикайте відео, зняте в одній із квартир ЖК “Супернова” і більше не питайте, чому мешканці обожнюють свої казкові краєвиди з вікон, а сам комплекс називають одним з кращих у Луцьку.
У “великому” будинку ЖК “Супернова” залишилося кілька цікавих пропозицій квартир:
1) Купи чи обміняй на 3-кімнатну квартиру. Для власників 1- та 2-кімнатних квартир діє акція: обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири. Доплата буде здійснюватись за ціною від 20 700 грн/м2. Є три варіанти планувань 3-кімнатних квартир:
- площею 76,13 м2 із двома видами дизайну. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.
- площею 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.
2) Остання 2-кімнатна квартира 63,87 м2. Ця квартира розташована в 5 під’їзді, вікна виходять на східний бік, тобто - на Ботанічний сад. В квартирі окремий просторий коридор, дві кімнати, лоджія із виходом у спальню та роздільний санвузол.
3) Остання 2-кімнатна квартира 68,83 м2. Ця квартира розташована у 6 під’їзді і має вікна, що виходять на східний та західний бік. Є окрема лоджія, великий коридор, роздільний санвузол.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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