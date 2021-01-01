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На Волині буде новий храм УПЦ на честь Великомученика Юрія

На Волині буде новий храм УПЦ на честь Великомученика Юрія
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відправив чин закладання капсули у фундамент майбутньої церкви Великомученика Юрія Переможця в селищі Рокині Луцького районного деканату.

Про це інформує Волинська єпархія Православної Церкви України.

У день Усікновення глави пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоана з високопреосвященним служили: декан протоієрей Володимир Присяжнюк, благочинний Успенського округу протоієрей Андрій Мовчанюк, благочинний Йоано-Богословського округу протоієрей Валерій Владика, настоятель священник Юрій Крохмаль-Брилевський та інше духовенство.

Опісля архієрей освятив меморіальну дошку на фасаді Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції колишньому її керівникові, вченому Петрові Теслюку.

До спільної молитви долучилися депутат облради Тимофій Янко, староста сіл Княгининівського округу Валерій Войнаровський, представники районної влади, родичі колишнього керівника, науковці, мешканці селища.

Петро Сергійович – кандидат сільськогосподарських наук, з січня 1974 по травень 1981 року очолював це підприємство. За його почином та під його керівництвом втілено проєкт розвитку села Рокині, в 1974–1979 рр. збудовано науково-виробничий комплекс дослідної станції. Він з іншими науковцями розробив і заклав парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Байрак» площею 13 гектарів (з 1996 року став парком загальнодержавного значення і ввійшов до Заповідного фонду України). Написав понад 150 наукових праць, у т. ч. 25 книг.

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Теги: Рокині, церква УПЦ
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