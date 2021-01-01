У «Дії» зʼявиться можливість оформлювати пенсії, соцвиплати та дізнатися про перевірку кредитної історії

Міністерство цифрової трансформації восени презентує нові сервіси.Про це повідомляє пресслужба відомства.Віцепремʼєр, міністр цифрової трансформаціїпояснив, що буде запущено оповіщення про перевірку кредитної історії. Зокрема, якщо хтось спробує взяти кредит на конкретну людину. Таким чином, можна буде заблокувати цю операцію.Крім того, створять Єдиний реєстр соціальних виплат, оскільки на сьогодні база даних одержувачів субсидій не бачить базу даних авто або нерухомості. Крім того, на базі «Дії» реалізують сервіси призначення та перерахунку пенсії, допомоги одиноким матерям і субсидій на оплату комунальних послуг.«Процес подачі заяв буде спрощено, щоб люди не збирали сотні довідок і не ходили по різних державних структурах», — повідомляє міністерство.- «Дія» — електронний сервіс державних послуг, створений Міністерством цифрової трансформації, його запустили 6 лютого 2020 року. До нього входить однойменний мобільний додаток і портал із публічними послугами. Після запуску на порталі було 50 електронних послуг, серед них — реєстрація бізнесу, автоматизовані будівельні послуги, комплексна послуга для батьків новонароджених «еМалятко».- В Україні з’явилася можливість подати документи для реєстрації шлюбу онлайн.- На порталі «Дія» з’явилася нова послуга — електронна реєстрація.З її допомогою можна онлайн змінювати приписку до військкомату.