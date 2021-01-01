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Курс валют у Луцьку на 15 вересня

Курс валют у Луцьку на 15 вересня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на 15 вересня такий: купівля – 26.576, а продаж – 26.809.

Євро при купівлі становить – 31.287, продажу – 31.711.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.585, продаж – 7.087.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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