Курс валют у Луцьку на 15 вересня
Сьогодні, 09:24
Курс долара в обмінниках Луцька станом на 15 вересня такий: купівля – 26.576, а продаж – 26.809.
Євро при купівлі становить – 31.287, продажу – 31.711.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.585, продаж – 7.087.
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Євро при купівлі становить – 31.287, продажу – 31.711.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.585, продаж – 7.087.
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