За останню добу на Волині зафіксували понад сотню нових випадків коронавірусу





Про це



Нові випаки недуги виявили у:



Луцький район – 36 хворих:



- Луцька ТГ – 22 хворих



- Боратинська ТГ – 2 хворих



- Ківерцівська ТГ –2 хворих



- Колківська ТГ – 1 хворий



- Олицька ТГ – 1 хворий



- Підгайцівська ТГ - 2 хворих



- Рожищенська ТГ – 4 хворих



- Торчинська ТГ – 1 хворий



- Цуманська ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 27 хворих:



- Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих



- Зимнівська ТГ – 4 хворих



- Іваничівська ТГ – 2 хворих



- Локачинська ТГ – 1 хворий



- Нововолинська ТГ – 1 хворий



- Оваднівська ТГ – 2 хворих



- Павлівська ТГ – 1 хворий



- Поромівська ТГ – 1 хворий



- Устилузька ТГ – 3 хворих



Камінь-Каширський район – 19 хворих:



- Камінь-Каширська ТГ – 15 хворих



- Маневицька ТГ – 4 хворих



Ковельський район – 20 хворих:



- Велицька ТГ – 1 хворий



- Дубівська ТГ – 1 хворий



- Ковельська ТГ – 11 хворих



- Колодяжненська ТГ – 1 хворий



- Сереховичівська ТГ – 1 хворий



- Смідинська ТГ – 1 хворий



- Турійська ТГ – 4 хворих



Усього станом на 15 вересня в області зареєстрували 63 515 випадків.



Одужали – 61 337 осіб (за останню добу – 17).



Летальні випадки – 1 215 (за останню добу – 1: Ковельський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 279 430 осіб, за останню добу – 1463 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 102 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випаки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 22 хворих- Боратинська ТГ – 2 хворих- Ківерцівська ТГ –2 хворих- Колківська ТГ – 1 хворий- Олицька ТГ – 1 хворий- Підгайцівська ТГ - 2 хворих- Рожищенська ТГ – 4 хворих- Торчинська ТГ – 1 хворий- Цуманська ТГ – 1 хворий- Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих- Зимнівська ТГ – 4 хворих- Іваничівська ТГ – 2 хворих- Локачинська ТГ – 1 хворий- Нововолинська ТГ – 1 хворий- Оваднівська ТГ – 2 хворих- Павлівська ТГ – 1 хворий- Поромівська ТГ – 1 хворий- Устилузька ТГ – 3 хворих- Камінь-Каширська ТГ – 15 хворих- Маневицька ТГ – 4 хворих- Велицька ТГ – 1 хворий- Дубівська ТГ – 1 хворий- Ковельська ТГ – 11 хворих- Колодяжненська ТГ – 1 хворий- Сереховичівська ТГ – 1 хворий- Смідинська ТГ – 1 хворий- Турійська ТГ – 4 хворихУсього станом на 15 вересня в області зареєстрували 63 515 випадків.Одужали – 61 337 осіб (за останню добу – 17).Летальні випадки – 1 215 (за останню добу – 1: Ковельський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 279 430 осіб, за останню добу – 1463 особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію