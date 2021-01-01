За останню добу на Волині зафіксували понад сотню нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:04
За минулу добу на Волині зареєстрували 102 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 36 хворих:
- Луцька ТГ – 22 хворих
- Боратинська ТГ – 2 хворих
- Ківерцівська ТГ –2 хворих
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Олицька ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ - 2 хворих
- Рожищенська ТГ – 4 хворих
- Торчинська ТГ – 1 хворий
- Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 27 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих
- Зимнівська ТГ – 4 хворих
- Іваничівська ТГ – 2 хворих
- Локачинська ТГ – 1 хворий
- Нововолинська ТГ – 1 хворий
- Оваднівська ТГ – 2 хворих
- Павлівська ТГ – 1 хворий
- Поромівська ТГ – 1 хворий
- Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 19 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 15 хворих
- Маневицька ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 20 хворих:
- Велицька ТГ – 1 хворий
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 11 хворих
- Колодяжненська ТГ – 1 хворий
- Сереховичівська ТГ – 1 хворий
- Смідинська ТГ – 1 хворий
- Турійська ТГ – 4 хворих
Усього станом на 15 вересня в області зареєстрували 63 515 випадків.
Одужали – 61 337 осіб (за останню добу – 17).
Летальні випадки – 1 215 (за останню добу – 1: Ковельський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 279 430 осіб, за останню добу – 1463 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 36 хворих:
- Луцька ТГ – 22 хворих
- Боратинська ТГ – 2 хворих
- Ківерцівська ТГ –2 хворих
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Олицька ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ - 2 хворих
- Рожищенська ТГ – 4 хворих
- Торчинська ТГ – 1 хворий
- Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 27 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих
- Зимнівська ТГ – 4 хворих
- Іваничівська ТГ – 2 хворих
- Локачинська ТГ – 1 хворий
- Нововолинська ТГ – 1 хворий
- Оваднівська ТГ – 2 хворих
- Павлівська ТГ – 1 хворий
- Поромівська ТГ – 1 хворий
- Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 19 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 15 хворих
- Маневицька ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 20 хворих:
- Велицька ТГ – 1 хворий
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 11 хворих
- Колодяжненська ТГ – 1 хворий
- Сереховичівська ТГ – 1 хворий
- Смідинська ТГ – 1 хворий
- Турійська ТГ – 4 хворих
Усього станом на 15 вересня в області зареєстрували 63 515 випадків.
Одужали – 61 337 осіб (за останню добу – 17).
Летальні випадки – 1 215 (за останню добу – 1: Ковельський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 279 430 осіб, за останню добу – 1463 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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