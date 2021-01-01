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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу на Волині зафіксували понад сотню нових випадків коронавірусу

За останню добу на Волині зафіксували понад сотню нових випадків коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 102 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випаки недуги виявили у:

Луцький район – 36 хворих:

- Луцька ТГ – 22 хворих

- Боратинська ТГ – 2 хворих

- Ківерцівська ТГ –2 хворих

- Колківська ТГ – 1 хворий

- Олицька ТГ – 1 хворий

- Підгайцівська ТГ - 2 хворих

- Рожищенська ТГ – 4 хворих

- Торчинська ТГ – 1 хворий

- Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 27 хворих:

- Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих

- Зимнівська ТГ – 4 хворих

- Іваничівська ТГ – 2 хворих

- Локачинська ТГ – 1 хворий

- Нововолинська ТГ – 1 хворий

- Оваднівська ТГ – 2 хворих

- Павлівська ТГ – 1 хворий

- Поромівська ТГ – 1 хворий

- Устилузька ТГ – 3 хворих

Камінь-Каширський район – 19 хворих:

- Камінь-Каширська ТГ – 15 хворих

- Маневицька ТГ – 4 хворих

Ковельський район – 20 хворих:

- Велицька ТГ – 1 хворий

- Дубівська ТГ – 1 хворий

- Ковельська ТГ – 11 хворих

- Колодяжненська ТГ – 1 хворий

- Сереховичівська ТГ – 1 хворий

- Смідинська ТГ – 1 хворий

- Турійська ТГ – 4 хворих

Усього станом на 15 вересня в області зареєстрували 63 515 випадків.

Одужали – 61 337 осіб (за останню добу – 17).

Летальні випадки – 1 215 (за останню добу – 1: Ковельський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 279 430 осіб, за останню добу – 1463 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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