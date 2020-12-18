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У Луцьку масово всихають дерева: чим вони хворіють і як їх будуть лікувати

У Луцьку масово всихають дерева: чим вони хворіють і як їх будуть лікувати
У Луцьку дерева на вулиці Братковського, Театральному майдані та проспекті Перемоги почали всихати через ураження кількома видами грибів, кліщами та мінуючою міллю.

Про це Суспільному розповів заступник начальника міського відділу екології Олег Гелета.

Зі слів еколога, найгірша ситуація з ялинами на Театральному майдані, де окремі дерева відновленню не підлягають.

Консультативний висновок та рекомендації з лікування хворих дерев до Луцькради надіслав фітопатолог науково-дослідного центру Дмитро Радюк, який у серпні цього року оглянув дерева та відібрав зразки.

Хвойні дерева: ялина колюча, ялина блакитна, ялина звичайна

Як розповів Олег Гелета, посилаючись на висновок фітопатолога, на ялинах на Театральному майдані міста спостерігаються наслідки діяльності кліщів, проте їх кількість на час огляду – у межах екосистемної норми.

На ялинах виявили значні пошкодження, які викликаються кількома видами грибів. Зі слів Олега Гелета, на стовбурах та гілках окремих ялин розвивається виразковий рак.

"Цей гриб зимує в зараженій хвої, яка довгий час не опадає. Частина рослин, що були оглянуті, загинула. Найбільш часто вражаються молоді рослини, які ростуть в зниженнях, де накопичується багато снігу", – говорить посадовець.

Ялини, зі слів Олега Гелети, запропонували лікувати розчинами біопрепаратів. Ними оброблятимуть крони. Інший варіант лікування – внести розчини препаратів у ґрунт.

Каштан звичайний

Згідно з висновком фітопатолога, каштани в Луцьку всихають через ураження іржею та мінуючою міллю.

Більшість рослин породи каштан уражені збудником, що призводить до відмирання окремих гілок або до загибелі рослини в цілому. Спостерігається враження іржею, що проявляється червоними або блідо-коричневими плямами", – розповів заступник начальника міського відділу екології.

Для захисту від мінуючої молі фахівцям відділу екології Луцькради рекомендували провести мікроін'єкції в уражені шкідниками дерева. Рослини з ознаками суховершинності, каже Олег Гелета, потрібно обробити розчинами біопрепаратів.

"Знаю, що за кордоном в деяких містах, коли оприскують дерева, то затягують плівкою. Це дуже затратно. Але дерева виснажуються і мусимо щось робити", – зазначив посадовець

Горобина звичайна

Пошкоджені горобини, розповів еколог, уражені фітофторозом, збудником якого є ооміцетний гриб. У висновку фітопатолога зазначається таке ж лікування, як і для каштанів, зокрема оброблення крони дерев розчинами біопрепаратів.

Лікуванням дерев, зі слів заступника начальника міського відділу екології Олег Гелета, займатимуться уже наступного року. Цьогоріч лише обрізатимуть сухі гілки, котрі не відновлюватимуться.

"Починати треба наприкінці березня – на початку квітня: все залежить від погодних умов. Кожне дерево буде скидати листя і те, що ми поллємо чи обробимо по кроні, ефекту такого не дасть, як навесні", – зазначив посадовець.

Що кажуть комунальники

Як повідомив телефоном директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк, в місті зрізають лише ті дерева, котрі є аварійними, сухими або зламалися і їх потрібно прибрати. Зі слів комунальника, статистики щодо облікованих у Луцьку дерев не ведуть.

"Років 10 тому велася статистика по деревах, але я не пам'ятаю, щоб зараз їх десь підраховували", – додав Микола Осіюк.

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Теги: Луцьк, хворі дерева, лікування
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