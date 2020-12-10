Поблизу Луцька рятувальники вивільнили з пошкодженого авто чоловіка, який травмувався в ДТП





Автопригода трапилася учора ввечері, 14 вересня, інформує сектор комунікації поліції Волині.



За кермом легковика Volkswagen Golf перебував 29-річний житель цього ж району. Водій не надав переваги у русі та врізався у автомобіль Renault Trafic під керуванням 48-річного лучанина.



У результаті ДТП постраждав водій Volkswagen. Його госпіталізували.



Слідчі за фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Підгайці Луцького району зіткнулися Volkswagen та Renault, один водій у лікарні.Автопригода трапилася учора ввечері, 14 вересня, інформує сектор комунікації поліції Волині.За кермом легковика Volkswagen Golf перебував 29-річний житель цього ж району. Водій не надав переваги у русі та врізався у автомобіль Renault Trafic під керуванням 48-річного лучанина.У результаті ДТП постраждав водій Volkswagen. Його госпіталізували.Слідчі за фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області, внаслідок аварії водія легковика затиснуло у салоні. Рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Волинській області деблокували водія легкового автомобіля, що потрапив у ДТП. Чоловіка, який внаслідок автопригоди отримав тілесні ушкодження, за допомогою спецінструменту вивільнили з пошкодженого транспортного засобу й передали до карети швидкої допомоги.

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