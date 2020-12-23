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У Луцьку розробили програму боротьби з наркоманією серед дітей і молоді: що будуть робити

У Луцьку розробили програму боротьби з наркоманією серед дітей і молоді: що будуть робити
Розробили програму з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021–2023 роки.

Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий розповів, що поширення наркоманії в Україні за останні роки набуло загрозливих тенденцій. Особливо гострою та актуальною ця проблема є для молодіжного середовища.

«Наркоманія і самі засоби набули широкого використання. Людина, що один раз спробувала, є фактично залежною. Тому роз’яснювальна робота буде основою програми», - каже посадовець. Серед заходів – проведення семінарів, вебінарів з молоддю і педагогами, замальовування рекламних написів, розроблення чат-боту, що блокуватиме записи про наркотики в соцмережах, організація школи сімейного життя тощо.

Міський голова Ігор Поліщук каже, що чимало людей, на жаль, стали не ту дорогу в житті. Так звані закладки виявляють в Княгининку, Рованцях, Луцьку та інших місцях. Тому у громаді напрацюють чіткий механізм та покроковий план реалізації програми задля боротьби з наркоманією.

«На мою думку, потрібно почати з того, щоб зайти в кожен клас, кожну аудиторію і провести шокову терапію. Коли я вчився в школі, до нас приходили колишні залежні і показували фільм про те, як вчора успішні людини сьогодні закінчують життя в підвалах, мають крайню форму туберкульозу, у них гниють кінцівки, вони харкають кров’ю і все інше. Таку шокову терапію потрібно проводити», - переконаний мер. Уже підібрали людей, що пропагуватимуть здоровий спосіб життя. Небайдужі до тематики підприємці оплатили їх роботу до кінця року.

На реалізацію програми передбачили витратити понад 7 мільйонів гривень.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, боротьба, наркоманія, молодь
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