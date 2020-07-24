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У центрі Луцька облаштують платні паркомісця

У центрі Луцька облаштують платні паркомісця
У Луцьку в центральній частині облаштують майданчики для платного паркування транспортних засобів.

Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» організує декілька нових майданчиків для платного паркування автомобілів. Серед них – у центральній частині міста.

«Платну парковку облаштують на Театральному майдані та вулицях, що до нього прилягають, так як це відбувається в усіх містах країни, Європи, світу», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Запланували, що нові паркомісця будуть біля Палацу культури, Свято-Троїцького собору та драмтеатру. Також платно припаркувати авто можна буде на вулиці Коперника, 8 (біля пивного клубу «Оболонь») та на перетині вулиць Єршова-Карбишева (поблизу авторинку).

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Теги: Луцьк, парковки, платні, автомобілі
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