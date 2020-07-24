У центрі Луцька облаштують платні паркомісця
Сьогодні, 10:43
У Луцьку в центральній частині облаштують майданчики для платного паркування транспортних засобів.
Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» організує декілька нових майданчиків для платного паркування автомобілів. Серед них – у центральній частині міста.
«Платну парковку облаштують на Театральному майдані та вулицях, що до нього прилягають, так як це відбувається в усіх містах країни, Європи, світу», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Запланували, що нові паркомісця будуть біля Палацу культури, Свято-Троїцького собору та драмтеатру. Також платно припаркувати авто можна буде на вулиці Коперника, 8 (біля пивного клубу «Оболонь») та на перетині вулиць Єршова-Карбишева (поблизу авторинку).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» організує декілька нових майданчиків для платного паркування автомобілів. Серед них – у центральній частині міста.
«Платну парковку облаштують на Театральному майдані та вулицях, що до нього прилягають, так як це відбувається в усіх містах країни, Європи, світу», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Запланували, що нові паркомісця будуть біля Палацу культури, Свято-Троїцького собору та драмтеатру. Також платно припаркувати авто можна буде на вулиці Коперника, 8 (біля пивного клубу «Оболонь») та на перетині вулиць Єршова-Карбишева (поблизу авторинку).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час пожежі на Волині жінка отримала опіки обличчя та руки
Сьогодні, 10:55
У центрі Луцька облаштують платні паркомісця
Сьогодні, 10:43
У Луцьку розробили програму боротьби з наркоманією серед дітей і молоді: що будуть робити
Сьогодні, 10:37
Поблизу Луцька рятувальники вивільнили з пошкодженого авто чоловіка, який травмувався в ДТП
Сьогодні, 10:29
Медіа