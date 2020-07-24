У центрі Луцька облаштують платні паркомісця

У Луцьку в центральній частині облаштують майданчики для платного паркування транспортних засобів.Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» організує декілька нових майданчиків для платного паркування автомобілів. Серед них – у центральній частині міста.«Платну парковку облаштують на Театральному майдані та вулицях, що до нього прилягають, так як це відбувається в усіх містах країни, Європи, світу», - зазначив міський головаЗапланували, що нові паркомісця будуть біля Палацу культури, Свято-Троїцького собору та драмтеатру. Також платно припаркувати авто можна буде на вулиці Коперника, 8 (біля пивного клубу «Оболонь») та на перетині вулиць Єршова-Карбишева (поблизу авторинку).