Під час пожежі на Волині жінка отримала опіки обличчя та руки





Повідомлення про пожежу надійшло 14 вересня о 09:08, інформує пресслужба волинських рятувальників.



Пожежа сягнула перекриття й даху будівлі, охопила тюки з соломою. О 10:30 силами рятувальників 8-ої ДПРЧ м. Каменя-Каширського та працівників місцевої пожежної охорони села Сошичне горіння ліквідоване. Під час гасіння пожежі отримала термічні опіки обличчя та лівої руки дружина власника (стан легкий).



За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Залісся Сошичненської сільської громади Камінь-Каширського району горіла цегляна господарська споруда.Повідомлення про пожежу надійшло 14 вересня о 09:08, інформує пресслужба волинських рятувальників.Пожежа сягнула перекриття й даху будівлі, охопила тюки з соломою. О 10:30 силами рятувальників 8-ої ДПРЧ м. Каменя-Каширського та працівників місцевої пожежної охорони села Сошичне горіння ліквідоване. Під час гасіння пожежі отримала термічні опіки обличчя та лівої руки дружина власника (стан легкий).За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.

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