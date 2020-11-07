У лучанина посеред вулиці виявили 200 грам амфетаміну
Сьогодні, 11:40
Луцькі поліцейські 14 вересня ввечері спільно із співробітниками УСБ України по вулиці Шота Руставелі у Луцьку вилучили у 34-річного місцевого жителя 200 г амфетаміну.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Речовину, схожу на психотроп, направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Зловмисник об’єктивно підозрюються у незаконному зберіганні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Речовину, схожу на психотроп, направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Зловмисник об’єктивно підозрюються у незаконному зберіганні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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