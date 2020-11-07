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У лучанина посеред вулиці виявили 200 грам амфетаміну

У лучанина посеред вулиці виявили 200 грам амфетаміну
Луцькі поліцейські 14 вересня ввечері спільно із співробітниками УСБ України по вулиці Шота Руставелі у Луцьку вилучили у 34-річного місцевого жителя 200 г амфетаміну.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Речовину, схожу на психотроп, направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Зловмисник об’єктивно підозрюються у незаконному зберіганні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.

Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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Теги: амфетамін, Луцьк, поліція
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