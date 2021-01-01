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«Ми для TikTok»: на Дніпропетровщині підліток надихався газу і помер

«Ми для TikTok»: на Дніпропетровщині підліток надихався газу і помер
На Дніпропетровщині загинув 15-річний підліток, який подихав газом із балона для заправки побутових приладів. Але після пуску впав і миттєво помер.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Пристрій, найпевніше, з газом-ізобутаном, придбала в крамниці його 14-річна дівчина. Разом зі ще одним другом вони прийшли на городи на околиці міста. Коли Микола після першого ж вдиху впав без ознак життя, підлітки покликали на допомогу. Та всі зусилля врятувати хлопця були марними.

У поліції це кваліфікують як нещасний випадок. У крамниці ці газові балони вже прибрали з продажу. Залишили тільки менш об'ємні.

Продавчиня пояснила, що знала, що дітям продавати заборонено, але дівчина сказала, що вже доросла.

«Це перший раз. Ніколи не було, щоб вони брали їх. Переспросили. Вони сказали: «Ми для Тік-Тока, для прикола", як вона пояснила. На цьому все і закінчилося», - розповідає адміністраторка крамниці Юлія Трошина.

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Теги: Дніпропетровщина, смерть, TikTok
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