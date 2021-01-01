В столичному виші відкрили перший у світі факультет TikTok





Про це йдеться на



Президент навчального закладу Михайло Поплавський вважає, що майбутнє за соціальними мережами. Молодь повинна бути в тренді і творити свою зіркову дорогу через соцмережі. Факультет Тік-Ток – це інноваційно та молодіжно, це новий феномен, каже він.



«Моя місія – українізувати Тік-Ток, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ.



Ми розпочинаємо навчати «з нуля» і по закінченні ви зможете отримати диплом. Університет культури – це бренд, який повинен підкорити світовий інформаційний простір», – акцентував Михайло Поплавський.



Керівником проєкту «Тіктокери університету культури» стала випускниця вишу, начальник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва. Майбутній тік-токер має відмінно знати тренди соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його.



Як зазначив спікер, навчання буде безкоштовним для всіх бажаючих студентів університету культури.







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