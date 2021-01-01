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В столичному виші відкрили перший у світі факультет TikTok

В столичному виші відкрили перший у світі факультет TikTok
Київський університет культури і мистецтв відкрив перший у світі факультет TikTok.

Про це йдеться на сайті вишу.

Президент навчального закладу Михайло Поплавський вважає, що майбутнє за соціальними мережами. Молодь повинна бути в тренді і творити свою зіркову дорогу через соцмережі. Факультет Тік-Ток – це інноваційно та молодіжно, це новий феномен, каже він.

«Моя місія – українізувати Тік-Ток, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ.

Ми розпочинаємо навчати «з нуля» і по закінченні ви зможете отримати диплом. Університет культури – це бренд, який повинен підкорити світовий інформаційний простір», – акцентував Михайло Поплавський.

Керівником проєкту «Тіктокери університету культури» стала випускниця вишу, начальник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва. Майбутній тік-токер має відмінно знати тренди соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його.

Як зазначив спікер, навчання буде безкоштовним для всіх бажаючих студентів університету культури.
В столичному виші відкрили перший у світі факультет TikTok



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Теги: факультет Тіток, Київ, КУК
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Коментарі 1
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Поплавський - майбутній президент України.
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