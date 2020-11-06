Лучанка просить заборонити збирати кошти з батьків на ремонт навчальних закладів





Відповідну петицію вона



Вона зауважує, що наразі у більшості навчальних закладів тривають поточні ремонти (фарбування майданчиків, підлог, поклейка шпалер, заміна сантехніки, меблів), закупівля техніки, меблів, посуду, канцелярії, серветок, навчальних матеріалів та іншого здійснюється за батьківські кошти і переважно їх же силами.



Так, за її словами, батьки в школах і садочках оплачують харчування, гуртки, фонди садка і групи/фонди класу і школи, а також не обмежені за сумами "збори" на ремонти і свята.



"Прошу зобов'язати керівників навчальних закладів заздалегідь визначати переліки потреб (заміни умивальника, каструль, меблів, ремонт підлоги, стін тощо) і подавати їх до управління. Забезпечити їх фінансування уповноваженим на це управлінням! Заборонити у навчальних закладах збір коштів з батьків, крім оплати харчування, одноразового добровільного благодійного внеску, додаткових спеціалізованих гуртків та проведення свят", - пише авторка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка просить зобов'язати керівників навчальних закладів заборонити збір коштів з батьків на ремонтні потреби.Відповідну петицію вона розмістила на реєстрі місцевих петицій.Вона зауважує, що наразі у більшості навчальних закладів тривають поточні ремонти (фарбування майданчиків, підлог, поклейка шпалер, заміна сантехніки, меблів), закупівля техніки, меблів, посуду, канцелярії, серветок, навчальних матеріалів та іншого здійснюється за батьківські кошти і переважно їх же силами.Так, за її словами, батьки в школах і садочках оплачують харчування, гуртки, фонди садка і групи/фонди класу і школи, а також не обмежені за сумами "збори" на ремонти і свята."Прошу зобов'язати керівників навчальних закладів заздалегідь визначати переліки потреб (заміни умивальника, каструль, меблів, ремонт підлоги, стін тощо) і подавати їх до управління. Забезпечити їх фінансування уповноваженим на це управлінням! Заборонити у навчальних закладах збір коштів з батьків, крім оплати харчування, одноразового добровільного благодійного внеску, додаткових спеціалізованих гуртків та проведення свят", - пише авторка.

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