Лучанка просить заборонити збирати кошти з батьків на ремонт навчальних закладів
Сьогодні, 12:35
Лучанка просить зобов'язати керівників навчальних закладів заборонити збір коштів з батьків на ремонтні потреби.
Відповідну петицію вона розмістила на реєстрі місцевих петицій.
Вона зауважує, що наразі у більшості навчальних закладів тривають поточні ремонти (фарбування майданчиків, підлог, поклейка шпалер, заміна сантехніки, меблів), закупівля техніки, меблів, посуду, канцелярії, серветок, навчальних матеріалів та іншого здійснюється за батьківські кошти і переважно їх же силами.
Так, за її словами, батьки в школах і садочках оплачують харчування, гуртки, фонди садка і групи/фонди класу і школи, а також не обмежені за сумами "збори" на ремонти і свята.
"Прошу зобов'язати керівників навчальних закладів заздалегідь визначати переліки потреб (заміни умивальника, каструль, меблів, ремонт підлоги, стін тощо) і подавати їх до управління. Забезпечити їх фінансування уповноваженим на це управлінням! Заборонити у навчальних закладах збір коштів з батьків, крім оплати харчування, одноразового добровільного благодійного внеску, додаткових спеціалізованих гуртків та проведення свят", - пише авторка.
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Відповідну петицію вона розмістила на реєстрі місцевих петицій.
Вона зауважує, що наразі у більшості навчальних закладів тривають поточні ремонти (фарбування майданчиків, підлог, поклейка шпалер, заміна сантехніки, меблів), закупівля техніки, меблів, посуду, канцелярії, серветок, навчальних матеріалів та іншого здійснюється за батьківські кошти і переважно їх же силами.
Так, за її словами, батьки в школах і садочках оплачують харчування, гуртки, фонди садка і групи/фонди класу і школи, а також не обмежені за сумами "збори" на ремонти і свята.
"Прошу зобов'язати керівників навчальних закладів заздалегідь визначати переліки потреб (заміни умивальника, каструль, меблів, ремонт підлоги, стін тощо) і подавати їх до управління. Забезпечити їх фінансування уповноваженим на це управлінням! Заборонити у навчальних закладах збір коштів з батьків, крім оплати харчування, одноразового добровільного благодійного внеску, додаткових спеціалізованих гуртків та проведення свят", - пише авторка.
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