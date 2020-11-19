Скільки пар на Волині розлучилися за поточний рік





Про це розповіла Ольга Семенюк.



Загалом за вісім місяців на Волині уклали 3 670 шлюбів.



Проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” діє на Волині з 2016 року. Наразі послугою можна скористатися у чотирьох містах області: Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Найпопулярнішою ця послуга, зі слів Ольги Семенюк, стала у Луцьку.



Також у Мін'юсті порахували кількість пар, які за останні вісім місяців розлучилися через відділи ДРАЦС. Розірвали шлюб 309 подружніх пар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку 2021 року 671 подружня пара на Волині скористалась послугою "Шлюб за добу", розірвали шлюб більше 300 осіб.Про це розповіла Суспільному заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській областіЗагалом за вісім місяців на Волині уклали 3 670 шлюбів.Проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” діє на Волині з 2016 року. Наразі послугою можна скористатися у чотирьох містах області: Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Найпопулярнішою ця послуга, зі слів Ольги Семенюк, стала у Луцьку.Також у Мін'юсті порахували кількість пар, які за останні вісім місяців розлучилися через відділи ДРАЦС. Розірвали шлюб 309 подружніх пар.

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