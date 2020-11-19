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Скільки пар на Волині розлучилися за поточний рік

Скільки пар на Волині розлучилися за поточний рік
Від початку 2021 року 671 подружня пара на Волині скористалась послугою "Шлюб за добу", розірвали шлюб більше 300 осіб.

Про це розповіла Суспільному заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.

Загалом за вісім місяців на Волині уклали 3 670 шлюбів.

Проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” діє на Волині з 2016 року. Наразі послугою можна скористатися у чотирьох містах області: Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Найпопулярнішою ця послуга, зі слів Ольги Семенюк, стала у Луцьку.

Також у Мін'юсті порахували кількість пар, які за останні вісім місяців розлучилися через відділи ДРАЦС. Розірвали шлюб 309 подружніх пар.

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Теги: розлучення, Волинь
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