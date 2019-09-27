Місце для вигідного шопінгу: у Луцьку відкрився Харківський ярмарок*

Лучани завжди з нетерпінням чекають приїзду Харківського ярмарку, адже саме тут можна знайти усе, що потрібно, і головне – за вигідними цінами. Вибір товарів дійсно вражає: тут є шуби, пальта, головні убори, прикраси, взуття, ковдри та багато іншого. Важливо, що усе унікальне та якісне.Ярмарок запрацював у Луцьку 15 вересня на стадіоні «Авангард» та триватиме до 21 вересня.Організаторка дійстварозповіла, що на Харківському ярмарку представлені товари з усіх обласних центрів України. Тут можна знайти одяг для жінок, чоловіків та дітей, постільну білизну, халати, піжами, окуляри, рукавиці тощо.Ірина Церковна зауважує, що усі відвідувачі будуть приємно вражені широким асортиментом та доступними цінами.Щороку ярмарок проходить чи не в усіх куточках України. До Луцька Харківський ярмарок приїжджає вже більше 10 років двічі на рік – осінню та весною.«Людям подобається наш товар. Любимо приїжджати у Луцьк, тут нас завжди чекають з нетерпінням», - каже організаторка Харківського ярмарку.Одяг, що тут представлений, – сезонний, здебільшого верхній. Є також широкий вибір якісного взуття, яке прослужить не один сезон. Компетентні продавці допоможуть підібрати кожному щось особливе.Для поціновувачів срібла та біжутерії також є з чого обрати: каблучки, браслети, підвіски, буси.Тож не проґавте можливість та поспішайте на Харківський ярмарок, адже далеко не щодня випадає нагода одягнутися модно і стильно за таким доступним прайсом.