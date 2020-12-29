У Луцьку перенесли дві зупинки

У Луцьку внесли зміни в перелік зупинок громадського транспорту.Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету.Так, змінили місце розташування зупинки «Вулиця Наливайка, переїзд» з вулиці Наливайка, 49 на вулицю Наливайка, 53.Окрім того, у департаменті ЖКГ повідомили, що у вересні змінять схему організації дорожнього руху на кільцевій розв'язці вул. Яровиця – вул. Винниченка – пр-т Василя Мойсея – пр-т Президента Грушевського – вул. Стрілецька. Розробленою та погодженою схемою зупинку громадського транспорту біля ЖК «Яровиця» переносять на вулицю Винниченка, 67. Ця зупинка розміщена з порушенням правил, норм та стандартів (розташована на перехресті). Тому члени виконкому погодили перенесення з назвою «Вулиця Франка».