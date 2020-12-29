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У Луцьку перенесли дві зупинки

У Луцьку перенесли дві зупинки
У Луцьку внесли зміни в перелік зупинок громадського транспорту.

Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету.

Так, змінили місце розташування зупинки «Вулиця Наливайка, переїзд» з вулиці Наливайка, 49 на вулицю Наливайка, 53.

Окрім того, у департаменті ЖКГ повідомили, що у вересні змінять схему організації дорожнього руху на кільцевій розв'язці вул. Яровиця – вул. Винниченка – пр-т Василя Мойсея – пр-т Президента Грушевського – вул. Стрілецька. Розробленою та погодженою схемою зупинку громадського транспорту біля ЖК «Яровиця» переносять на вулицю Винниченка, 67. Ця зупинка розміщена з порушенням правил, норм та стандартів (розташована на перехресті). Тому члени виконкому погодили перенесення з назвою «Вулиця Франка».

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Теги: зупинки, Луцьк
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