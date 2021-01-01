У луцькій громаді встановлять меморіальні дошки вченому-картопляру та загиблому воїну
Сьогодні, 18:26
У Луцькій міській територіальній громаді облаштують дві меморіальні дошки – Петру Теслюку та Віктору Лахаю.
Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, до міської ради надійшло звернення від Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України про встановлення меморіальної дошки вченому-картопляру Теслюку Петру Сергійовичу на стіні будівлі адміністративного корпусу на вул. Шкільній, 2 у селищі Рокині Луцького району.
Зазначають, що Петро Теслюк – кандидат сільськогосподарських наук, вніс особливий вклад у розвиток творчої і виробничої діяльності дослідної станції, який з січня 1974 року по травень 1981 рік займав пост директора.
Ще одне звернення від Надії Кратюк надійшло з проханням встановити меморіальну дошку її сину, Лахаю Віктору Михайловичу, загиблому учаснику операції Об’єднаних сил на Сході України на фасаді будинку, в якому проживав. Йдеться про проспект Молоді, 10.
Віктор Лахай народився 25 листопада 1977 року у селі Велика Глуша колишнього Любешівського району. Проживав у Луцьку. Загинув 25.11.2018 у місті Попасна Попаснянського району Луганської області, похований на Алеї почесних поховань на міському кладовищі в Гаразджі.
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Воїну присвоїли звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».
Члени виконкому підтримали відповідні проєкти рішень.
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Про це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, до міської ради надійшло звернення від Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України про встановлення меморіальної дошки вченому-картопляру Теслюку Петру Сергійовичу на стіні будівлі адміністративного корпусу на вул. Шкільній, 2 у селищі Рокині Луцького району.
Зазначають, що Петро Теслюк – кандидат сільськогосподарських наук, вніс особливий вклад у розвиток творчої і виробничої діяльності дослідної станції, який з січня 1974 року по травень 1981 рік займав пост директора.
Ще одне звернення від Надії Кратюк надійшло з проханням встановити меморіальну дошку її сину, Лахаю Віктору Михайловичу, загиблому учаснику операції Об’єднаних сил на Сході України на фасаді будинку, в якому проживав. Йдеться про проспект Молоді, 10.
Віктор Лахай народився 25 листопада 1977 року у селі Велика Глуша колишнього Любешівського району. Проживав у Луцьку. Загинув 25.11.2018 у місті Попасна Попаснянського району Луганської області, похований на Алеї почесних поховань на міському кладовищі в Гаразджі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зібрав речі, щоб їхати додому: сестра загиблого на Сході лучанина розповіла про брата
Воїну присвоїли звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».
Члени виконкому підтримали відповідні проєкти рішень.
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У луцькій громаді встановлять меморіальні дошки вченому-картопляру та загиблому воїну
Сьогодні, 18:26
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