У луцькій громаді встановлять меморіальні дошки вченому-картопляру та загиблому воїну

У Луцькій міській територіальній громаді облаштують дві меморіальні дошки –таПро це йшлося у середу, 15 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, до міської ради надійшло звернення від Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України про встановлення меморіальної дошки вченому-картопляру Теслюку Петру Сергійовичу на стіні будівлі адміністративного корпусу на вул. Шкільній, 2 у селищі Рокині Луцького району.Зазначають, що Петро Теслюк – кандидат сільськогосподарських наук, вніс особливий вклад у розвиток творчої і виробничої діяльності дослідної станції, який з січня 1974 року по травень 1981 рік займав пост директора.Ще одне звернення віднадійшло з проханням встановити меморіальну дошку її сину, Лахаю Віктору Михайловичу, загиблому учаснику операції Об’єднаних сил на Сході України на фасаді будинку, в якому проживав. Йдеться про проспект Молоді, 10.Віктор Лахай народився 25 листопада 1977 року у селі Велика Глуша колишнього Любешівського району. Проживав у Луцьку. Загинув 25.11.2018 у місті Попасна Попаснянського району Луганської області, похований на Алеї почесних поховань на міському кладовищі в Гаразджі.Воїну присвоїли звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».Члени виконкому підтримали відповідні проєкти рішень.