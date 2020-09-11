У Луцьку – аварія з потерпілими: на місці працюють медики, рятувальники та поліцейські. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:39
У Луцьку на Карпенка-Карого - аварія з потерпілими.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Інсайдер Медіа.
Автопригода за участі легковика марки "Таврія" та позашляховика марки "КІА" трапилась у середу, 15 вересня, близько 12:00.
Від удару автомобіль "Таврія" отримав значні механічні ушкодження. Водія та пасажирів цього автомобіля спочатку намагались визволити очевидці.
На місці автопригоди працюють медики та надзвичайники. Внаслідок аварії - четверо потерпілих. Зокрема, водійка позашляховика та троє потерпілих з "Таврії". У водія "Таврії" діагностували переломи та травму голови, він перебуває у важкому стані.
Жінки, які їхали в легковику отримали легкі ушкодження, їх також госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.
Водійка позашляховика госпіталізації не потребувала, у неї легкий шоковий стан.
Інформація оновлюється. Рух цією ділянкою - ускладнений.
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у автопригоді постраждало четверо жінок, одна з них після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась, трьох госпіталізували у ЛМКЛ. Стан жінок – середньої важкості.
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Про це з місця події повідомляє кореспондент Інсайдер Медіа.
Автопригода за участі легковика марки "Таврія" та позашляховика марки "КІА" трапилась у середу, 15 вересня, близько 12:00.
Від удару автомобіль "Таврія" отримав значні механічні ушкодження. Водія та пасажирів цього автомобіля спочатку намагались визволити очевидці.
На місці автопригоди працюють медики та надзвичайники. Внаслідок аварії - четверо потерпілих. Зокрема, водійка позашляховика та троє потерпілих з "Таврії". У водія "Таврії" діагностували переломи та травму голови, він перебуває у важкому стані.
Жінки, які їхали в легковику отримали легкі ушкодження, їх також госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.
Водійка позашляховика госпіталізації не потребувала, у неї легкий шоковий стан.
Інформація оновлюється. Рух цією ділянкою - ускладнений.
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у автопригоді постраждало четверо жінок, одна з них після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась, трьох госпіталізували у ЛМКЛ. Стан жінок – середньої важкості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Жахливе місце для водіїв, поворот наліво з шляхопроводу - постійний стрес і небезпека. І так роками вже без будь-яких змін…
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