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У Луцьку жителі «здали» п'яного водія, який врізався в огорожу на дитмайданчику і втік

У Луцьку жителі «здали» п'яного водія, який врізався в огорожу на дитмайданчику і втік
Небайдужі лучани повідомили патрульним про чоловіка, який з ознаками сп’яніння вчинив ДТП та дрібне хуліганство

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора ввечері, 14 вересня, патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян про те, що у двір будинку, що на вулиці Конякіна, приїхав транспортний засіб Volkswagen Transporter, водій та пасажир якого перебувають в стані сп’яніння.

Патрульні оперативно прибули на місце події. Як виявилося, керманич під час руху автомобіля допустив зіткнення з металевою огорожею дитячого майданчика після чого залишив місце ДТП. Окрім цього, правопорушник нецензурно лаявся в громадському місці та образливо чіплявся до громадян.

Під час спілкування з ним, в останнього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він повідомив поліцейським, що вживав алкоголь після вчинення ДТП. Документів на право керування транспортним засобом у особи не було.

Патрульні затримали 28-річного чоловіка та склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю), ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КУпАП.

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Теги: п'яний водій, Луцьк
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