Антикорупційний суд виправдав ексчиновницю Волинської ОДА
Сьогодні, 13:12
Вищий антикорупційний суд виправдав колишню начальницю Управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації Лілію Павлову, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків Міністерству оборони.
Про це інформує "Слово і Діло".
«15 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала невинуватою колишню начальницю Управління капітального будівництва Волинської облдержадміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У діях вказаної особи відсутній склад кримінального правопорушення», – інформує суд.
Йеться про екскерівницю управління капбудівництва Волинської ОДА Лілію Павлову.
Як стверджує сторона обвинувачення, ексчиновниця Волинської ОДА внесла зміни до проєктно-кошторисної документації із зведення опорних пунктів (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в Донецькій області. В результаті цього підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, які з військової точки зору, не придатні для цього типу споруд. Вказані дії завдали збитків Міноборони на загальну суму понад 2 млн грн.
Нагадаємо, справу ексчиновниці Волинської ОДА передали до Вищого антикорупційного суду в листопаді 2019 року.
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Про це інформує "Слово і Діло".
«15 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала невинуватою колишню начальницю Управління капітального будівництва Волинської облдержадміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У діях вказаної особи відсутній склад кримінального правопорушення», – інформує суд.
Йеться про екскерівницю управління капбудівництва Волинської ОДА Лілію Павлову.
Як стверджує сторона обвинувачення, ексчиновниця Волинської ОДА внесла зміни до проєктно-кошторисної документації із зведення опорних пунктів (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в Донецькій області. В результаті цього підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, які з військової точки зору, не придатні для цього типу споруд. Вказані дії завдали збитків Міноборони на загальну суму понад 2 млн грн.
Нагадаємо, справу ексчиновниці Волинської ОДА передали до Вищого антикорупційного суду в листопаді 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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