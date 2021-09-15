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Антикорупційний суд виправдав ексчиновницю Волинської ОДА

Антикорупційний суд виправдав ексчиновницю Волинської ОДА
Вищий антикорупційний суд виправдав колишню начальницю Управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації Лілію Павлову, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків Міністерству оборони.

Про це інформує "Слово і Діло".

«15 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала невинуватою колишню начальницю Управління капітального будівництва Волинської облдержадміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У діях вказаної особи відсутній склад кримінального правопорушення», – інформує суд.

Йеться про екскерівницю управління капбудівництва Волинської ОДА Лілію Павлову.

Як стверджує сторона обвинувачення, ексчиновниця Волинської ОДА внесла зміни до проєктно-кошторисної документації із зведення опорних пунктів (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в Донецькій області. В результаті цього підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, які з військової точки зору, не придатні для цього типу споруд. Вказані дії завдали збитків Міноборони на загальну суму понад 2 млн грн.

Нагадаємо, справу ексчиновниці Волинської ОДА передали до Вищого антикорупційного суду в листопаді 2019 року.

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Теги: ВАКС, ексчиновниця, Волинська ОДА, Лілія Павлова
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