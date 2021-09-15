Антикорупційний суд виправдав ексчиновницю Волинської ОДА

Лілію Павлову, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків Міністерству оборони.



Про це інформує



«15 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала невинуватою колишню начальницю Управління капітального будівництва Волинської облдержадміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У діях вказаної особи відсутній склад кримінального правопорушення», – інформує суд.



Йеться про екскерівницю управління капбудівництва Волинської ОДА Лілію Павлову.



Як стверджує сторона обвинувачення, ексчиновниця Волинської ОДА внесла зміни до проєктно-кошторисної документації із зведення опорних пунктів (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в Донецькій області. В результаті цього підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, які з військової точки зору, не придатні для цього типу споруд. Вказані дії завдали збитків Міноборони на загальну суму понад 2 млн грн.



Нагадаємо, справу ексчиновниці Волинської ОДА передали до Вищого антикорупційного суду в листопаді 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вищий антикорупційний суд виправдав колишню начальницю Управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків Міністерству оборони.Про це інформує "Слово і Діло". «15 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала невинуватою колишню начальницю Управління капітального будівництва Волинської облдержадміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У діях вказаної особи відсутній склад кримінального правопорушення», – інформує суд.Йеться про екскерівницю управління капбудівництва Волинської ОДА Лілію Павлову.Як стверджує сторона обвинувачення, ексчиновниця Волинської ОДА внесла зміни до проєктно-кошторисної документації із зведення опорних пунктів (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в Донецькій області. В результаті цього підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, які з військової точки зору, не придатні для цього типу споруд. Вказані дії завдали збитків Міноборони на загальну суму понад 2 млн грн.Нагадаємо, справу ексчиновниці Волинської ОДА передали до Вищого антикорупційного суду в листопаді 2019 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію