На Волині вночі ловили раків: браконьєра притягнуть до відповідальності
Сьогодні, 19:22
Волинські рибпатрульні 15 вересня викрили порушника, який ловив раків під час заборони.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Інцидент стався на Бихівському водосховищі, поблизу с. Бірки Любешівської ТГ Камінь-Каширського району Волинської області.
Близько третьої години ночі в ході рибоохоронної роботи рейдова група зафіксувала громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, використовуючи металеву острогу. Порушник встиг виловити: 1 екз. карася сріблястого, 1 екз. лина та 21 екз. раків. Завдано шкоди рибним запасам на суму 671,50 грн.
На особу оформлено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Інцидент стався на Бихівському водосховищі, поблизу с. Бірки Любешівської ТГ Камінь-Каширського району Волинської області.
Близько третьої години ночі в ході рибоохоронної роботи рейдова група зафіксувала громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, використовуючи металеву острогу. Порушник встиг виловити: 1 екз. карася сріблястого, 1 екз. лина та 21 екз. раків. Завдано шкоди рибним запасам на суму 671,50 грн.
На особу оформлено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.
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