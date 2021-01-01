На Волині вночі ловили раків: браконьєра притягнуть до відповідальності





Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.



Інцидент стався на Бихівському водосховищі, поблизу с. Бірки Любешівської ТГ Камінь-Каширського району Волинської області.



Близько третьої години ночі в ході рибоохоронної роботи рейдова група зафіксувала громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, використовуючи металеву острогу. Порушник встиг виловити: 1 екз. карася сріблястого, 1 екз. лина та 21 екз. раків. Завдано шкоди рибним запасам на суму 671,50 грн.



На особу оформлено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рибпатрульні 15 вересня викрили порушника, який ловив раків під час заборони.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Інцидент стався на Бихівському водосховищі, поблизу с. Бірки Любешівської ТГ Камінь-Каширського району Волинської області.Близько третьої години ночі в ході рибоохоронної роботи рейдова група зафіксувала громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, використовуючи металеву острогу. Порушник встиг виловити: 1 екз. карася сріблястого, 1 екз. лина та 21 екз. раків. Завдано шкоди рибним запасам на суму 671,50 грн.На особу оформлено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.

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