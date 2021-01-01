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На Волині вночі ловили раків: браконьєра притягнуть до відповідальності

На Волині вночі ловили раків: браконьєра притягнуть до відповідальності
Волинські рибпатрульні 15 вересня викрили порушника, який ловив раків під час заборони.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Інцидент стався на Бихівському водосховищі, поблизу с. Бірки Любешівської ТГ Камінь-Каширського району Волинської області.

Близько третьої години ночі в ході рибоохоронної роботи рейдова група зафіксувала громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, використовуючи металеву острогу. Порушник встиг виловити: 1 екз. карася сріблястого, 1 екз. лина та 21 екз. раків. Завдано шкоди рибним запасам на суму 671,50 грн.

На особу оформлено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.

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Теги: браконьєр, раки, Волинь
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