ДТП з українцями в Туреччині: у посольстві розповіли про стан постраждалих





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“Консул сьогодні зустрівся з постраждалими. В автобусі був 41 громадянин України. Всі туристи пройшли медичне обстеження. З 41 громадянина України госпіталізовано чотирьох, з якими сьогодні зустрівся наш консул. Всіх інших оглянули і відпустили”, — повідомили в посольстві.



“Стан здоров’я потерпілих стабільний, загрози життю немає. Умовами у госпіталі вони задоволені і прогноз на одужання позитивний. За словами керівника лікарні, до кінця тижня стан здоров’я пацієнтів дозволятиме здійснити переліт до України та продовжити лікування в амбулаторних умовах”, — додали в дипустанові.



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У посольстві повідомили також, що наразі звернень від постраждалих українців щодо допомоги з їхнім поверненням на батьківщину не надходило. Якщо такі звернення будуть надходити, їх будуть опрацьовувати. Консульство України в Анталії тримає ситуацію на особистому контролі.



Нагадаємо, зранку у понеділок турецькі ЗМІ повідомили, що у Муглі в Туреччині туристичний автобус, у водія якого стався серцевий напад, зіткнувся зі студентським автобусом, що їхав в протилежному напрямку.



Пізніше в МЗС України уточнили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась вранці в понеділок у Туреччині, постраждало 35 українських громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З понад 40 українських громадян, що перебували в автобусі, який потрапив у ДТП у Туреччині в понеділок, госпіталізували чотирьох осіб, їх життю нічого не загрожує.Про це УНН повідомили у посольстві України в Туреччині.“Консул сьогодні зустрівся з постраждалими. В автобусі був 41 громадянин України. Всі туристи пройшли медичне обстеження. З 41 громадянина України госпіталізовано чотирьох, з якими сьогодні зустрівся наш консул. Всіх інших оглянули і відпустили”, — повідомили в посольстві.“Стан здоров’я потерпілих стабільний, загрози життю немає. Умовами у госпіталі вони задоволені і прогноз на одужання позитивний. За словами керівника лікарні, до кінця тижня стан здоров’я пацієнтів дозволятиме здійснити переліт до України та продовжити лікування в амбулаторних умовах”, — додали в дипустанові.У посольстві повідомили також, що наразі звернень від постраждалих українців щодо допомоги з їхнім поверненням на батьківщину не надходило. Якщо такі звернення будуть надходити, їх будуть опрацьовувати. Консульство України в Анталії тримає ситуацію на особистому контролі.Нагадаємо, зранку у понеділок турецькі ЗМІ повідомили, що у, зіткнувся зі студентським автобусом, що їхав в протилежному напрямку.Пізніше в МЗС України уточнили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась вранці в понеділок у Туреччині, постраждало 35 українських громадян.

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