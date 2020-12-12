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У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками

У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками
Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква", у якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви і початитися зі священником.

Про це пише "УП" з посиланням на пресслужба ПЦУ та дані додатку.

Деталі: Наразі у застосунку доступні 5 розділів:
- карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);
- календар церковних свят та важливих подій;
молитви;
- новини з життя церкви;
- особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.

На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля церкви.
У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками

У календарі зазначені свята, інформація про те, в які дні треба тримати піст.

У молитвах є великий перелік ранкових і вечірніх молитов.
У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками

А у профілі користувача можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священику, допомогти церкві (сторінка планує кілька способів перерахунку коштів на благодійність) чи залишити пропозиції щодо наповнення додатку.

У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками
У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками

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Теги: ПЦУ, церква, мобільний додаток
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