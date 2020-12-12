У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками





Про це пише



Деталі: Наразі у застосунку доступні 5 розділів:

- карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);

- календар церковних свят та важливих подій;

молитви;

- новини з життя церкви;

- особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.



На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля церкви.



У календарі зазначені свята, інформація про те, в які дні треба тримати піст.



У молитвах є великий перелік ранкових і вечірніх молитов.



А у профілі користувача можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священику, допомогти церкві (сторінка планує кілька способів перерахунку коштів на благодійність) чи залишити пропозиції щодо наповнення додатку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква", у якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви і початитися зі священником.Про це пише "УП" з посиланням на пресслужба ПЦУ та дані додатку.Деталі: Наразі у застосунку доступні 5 розділів:- карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);- календар церковних свят та важливих подій;молитви;- новини з життя церкви;- особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля церкви.У календарі зазначені свята, інформація про те, в які дні треба тримати піст.У молитвах є великий перелік ранкових і вечірніх молитов.А у профілі користувача можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священику, допомогти церкві (сторінка планує кілька способів перерахунку коштів на благодійність) чи залишити пропозиції щодо наповнення додатку.

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