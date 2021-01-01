У чотирьох навчальних закладах на Волині – спалахи COVID-19

На Волині фіксують спалахи коронавірусу у навчальних закладах деяких територіальних громад.Про це йшлося 15 вересня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що у спалах COVID-19 триває у одній із шкіл та садочку Турійської громади. Тут занедужали вже 57 осіб, з них 22 – діти.У Камінь-Каширській територіальній громаді фіксують спалах недуги у ліцеї села Піщане.Крім того, підвищений рівень захворюваності – у Княгининівському ліцеї. Усі дорослі захворілі – нещеплені.Наталія Янко додала, що із 102 захворілих, виявлених за добу 14 вересня, – 11 дітей, віком від 8 місяців до 15 років, а також п’ятеро медичних працівників.Епідеомілоги прогнозують погіршення ситуації із коронавірусом на Волині та закликають волинян вакцинуватися.