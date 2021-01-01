вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чотирьох навчальних закладах на Волині – спалахи COVID-19

У чотирьох навчальних закладах на Волині – спалахи COVID-19
На Волині фіксують спалахи коронавірусу у навчальних закладах деяких територіальних громад.

Про це йшлося 15 вересня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що у спалах COVID-19 триває у одній із шкіл та садочку Турійської громади. Тут занедужали вже 57 осіб, з них 22 – діти.

У Камінь-Каширській територіальній громаді фіксують спалах недуги у ліцеї села Піщане.

Крім того, підвищений рівень захворюваності – у Княгининівському ліцеї. Усі дорослі захворілі – нещеплені.

Наталія Янко додала, що із 102 захворілих, виявлених за добу 14 вересня, – 11 дітей, віком від 8 місяців до 15 років, а також п’ятеро медичних працівників.

Епідеомілоги прогнозують погіршення ситуації із коронавірусом на Волині та закликають волинян вакцинуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, школи, спалах, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські фахівці розповіли, чому дорожчає олія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
У чотирьох навчальних закладах на Волині – спалахи COVID-19
Сьогодні, 14:37
Ситуація буде погіршуватися, – епідеміологи про коронавірус на Волині
Сьогодні, 14:27
Мешканці однієї з вулиць Луцька на один день залишаться без гарячої води
Сьогодні, 14:15
У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
На Волині за добу ковід виявили в 10 учнів: де саме На Волині за добу ковід виявили в 10 учнів: де саме
09 вересень, 12:54
Повідомили, де на Волині на COVID-19 хворіє найбільше учнів та працівників шкіл Повідомили, де на Волині на COVID-19 хворіє найбільше учнів та працівників шкіл
01 квітень, 15:10
Понад сто класів на Волині – на дистанційному навчанні Понад сто класів на Волині – на дистанційному навчанні
29 березень, 12:40
На Волині зросла кількість хворих на коронавірус серед учнів та вчителів На Волині зросла кількість хворих на коронавірус серед учнів та вчителів
04 березень, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські фахівці розповіли, чому дорожчає олія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
 0
У чотирьох навчальних закладах на Волині – спалахи COVID-19
Сьогодні, 14:37
 0
Ситуація буде погіршуватися, – епідеміологи про коронавірус на Волині
Сьогодні, 14:27
 0
Мешканці однієї з вулиць Луцька на один день залишаться без гарячої води
Сьогодні, 14:15
 0
У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками
Сьогодні, 14:11
 0
Медіа
відео
1/8