Волинські аграрії назвали головну причину здорожчання олії. ВІДЕО





Про це йдеться у



Зернові відбули і взялися до олійних культур. Комбайнери знову у волинських полях з ранку до смерканку, адже на часі збирання соняшника. Кажуть, що раніше до роботи не давала приступити висока вологість, втім останній тиждень жнива киплять.



Сонях – доволі популярна культура на Волині. До прикладу, у господарстві «Перлина Турії» цьогоріч нею засіяли більше 700 гектарів. Третину, ділиться агроном ФГ «Перлина Турії» Ігор Грицюк, вже обмолотили. Починали, каже, коли рівень вологості в полі був 15% – зараз показники опустилися до 8.



Наразі, ділиться, врожайність тішить, бо ж і минуло річ збирали близько 35 центнерів з гектара. Далі культура проходитиме очищення і таки ще доведеться досушувати. Тоді вже продаватимуть насіння партнерам, які робитимуть з нього олію. Тож зараз сподіваються лише на хороші погодні умови, аби в терміни впоратися із обмолотом.



Усього на Волині цьогоріч засіяли соняшником 36 тисяч гектарів землі, розповідають фахівці. Як обійдеться без злив, то за тиждень-другий місцеві господарники уже зберуть увесь урожай.



Ціни ростуть не лише на олію, а й на сировину. Це підтверджують і господарники. Та й біля соняшника, додають, треба походити не менше, як біля інших культур, аби був хороший врожай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ціни на деякі продукти продовжують шокувати українців. Серед «рекордсменів» за зростанням вартості – олія. За останній рік вона подорожчала приблизно вдвічі, її нині важко знайти менше 60 гривень за пляшку. Фахівці кажуть: причина проста – здорожчав сам соняшник.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Зернові відбули і взялися до олійних культур. Комбайнери знову у волинських полях з ранку до смерканку, адже на часі збирання соняшника. Кажуть, що раніше до роботи не давала приступити висока вологість, втім останній тиждень жнива киплять.Сонях – доволі популярна культура на Волині. До прикладу, у господарстві «Перлина Турії» цьогоріч нею засіяли більше 700 гектарів. Третину, ділиться агроном ФГ «Перлина Турії», вже обмолотили. Починали, каже, коли рівень вологості в полі був 15% – зараз показники опустилися до 8.Наразі, ділиться, врожайність тішить, бо ж і минуло річ збирали близько 35 центнерів з гектара. Далі культура проходитиме очищення і таки ще доведеться досушувати. Тоді вже продаватимуть насіння партнерам, які робитимуть з нього олію. Тож зараз сподіваються лише на хороші погодні умови, аби в терміни впоратися із обмолотом.Усього на Волині цьогоріч засіяли соняшником 36 тисяч гектарів землі, розповідають фахівці. Як обійдеться без злив, то за тиждень-другий місцеві господарники уже зберуть увесь урожай.Ціни ростуть не лише на олію, а й на сировину. Це підтверджують і господарники. Та й біля соняшника, додають, треба походити не менше, як біля інших культур, аби був хороший врожай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію