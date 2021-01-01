Волинські фахівці розповіли, чому дорожчає олія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
Ціни на деякі продукти продовжують шокувати українців. Серед «рекордсменів» по зростанню вартості – олія. За останній рік вона подорожчала приблизно вдвічі, її нині важко знайти менше 60 гривень за пляшку. Фахівці кажуть: причина проста – здорожчав сам соняшник.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Зернові відбули і взялися до олійних культур. Комбайнери знову у волинських полях з ранку до смерканку, адже на часі збирання соняшника. Кажуть, що раніше до роботи не давала приступити висока вологість, втім останній тиждень жнива киплять.
Сонях – доволі популярна культура на Волині. До прикладу, у господарстві «Перлина Турії» цьогоріч нею засіяли більше 700 гектарів. Третину, ділиться агроном ФГ «Перлина Турії» Ігор Грицюк, вже обмолотили. Починали, каже, коли рівень вологості в полі був 15% – зараз показники опустилися до 8.
Наразі, ділиться, врожайність тішить, бо ж і минуло річ збирали близько 35 центнерів з гектара. Далі культура проходитиме очищення і таки ще доведеться досушувати. Тоді вже продаватимуть насіння партнерам, які робитимуть з нього олію. Тож зараз сподіваються лише на хороші погодні умови, аби в терміни впоратися із обмолотом.
Усього на Волині цьогоріч засіяли соняшником 36 тисяч гектарів землі, розповідають фахівці. Як обійдеться без злив, то за тиждень-другий місцеві господарники уже зберуть увесь урожай.
Ціни ростуть не лише на олію, а й на сировину. Це підтверджують і господарники. Та й біля соняшника, додають, треба походити не менше, як біля інших культур, аби був хороший врожай.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Зернові відбули і взялися до олійних культур. Комбайнери знову у волинських полях з ранку до смерканку, адже на часі збирання соняшника. Кажуть, що раніше до роботи не давала приступити висока вологість, втім останній тиждень жнива киплять.
Сонях – доволі популярна культура на Волині. До прикладу, у господарстві «Перлина Турії» цьогоріч нею засіяли більше 700 гектарів. Третину, ділиться агроном ФГ «Перлина Турії» Ігор Грицюк, вже обмолотили. Починали, каже, коли рівень вологості в полі був 15% – зараз показники опустилися до 8.
Наразі, ділиться, врожайність тішить, бо ж і минуло річ збирали близько 35 центнерів з гектара. Далі культура проходитиме очищення і таки ще доведеться досушувати. Тоді вже продаватимуть насіння партнерам, які робитимуть з нього олію. Тож зараз сподіваються лише на хороші погодні умови, аби в терміни впоратися із обмолотом.
Усього на Волині цьогоріч засіяли соняшником 36 тисяч гектарів землі, розповідають фахівці. Як обійдеться без злив, то за тиждень-другий місцеві господарники уже зберуть увесь урожай.
Ціни ростуть не лише на олію, а й на сировину. Це підтверджують і господарники. Та й біля соняшника, додають, треба походити не менше, як біля інших культур, аби був хороший врожай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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