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Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО

Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі завершили капітальний ремонт парадної сторони фасаду гімназії №4 імені Модеста Левицького.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, як повідомляли раніше, завершити ремонт планували до 1 вересня. На оновлення і утеплення 4 гімназії виділили 2,5 мільйона гривень. Майже 1,8 вдалося зекономити на тендерних процедурах, розповів міський голова Ігор Поліщук.

До слова, у попередньому проєкті напис "школа" на фасаді навчального закладу був англійською мовою. В остаточному варіанті замінили на українську.

Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО
Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО
Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО
Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО
Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО
Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО

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Теги: луцька гімназія, фасад, капремонт
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Коментарі 1
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А букву "К" в слові, явно хтось вверх ногами намалював)
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