Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде
Сьогодні, 15:13
21 вересня в Ковелі на базі Ковельського МТМО відбудеться перша міжнародна науково-практична конференція, темою якої буде донорство і трансплантологія, куди приїдуть міжнародні лікарі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповідає мер Ковеля Ігор Чайка.
Захід відбудеться у Палаці учнівської молоді ім. Івана Франка.
Конференція має назву «Актуальні питання органного донорства в Україні». До Ковеля завітають видатні науковці, кардіохірурги, анастезіологи, трансплант-координатори не лише України, але й сусідньої Білорусі, розповідає мер.
"Тож на конференції говоритимуть про історію трансплантації в Україні, діагностику смерті мозку – досвід провідних клінік, підготовку трансплант-координаторів", - пише Ігор Чайка і додає повну програму заходу.
Реєстрація учасників: з 9.00. Відкриття конференції – о 10.00.
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Про це на своїй сторінці у Facebook розповідає мер Ковеля Ігор Чайка.
Захід відбудеться у Палаці учнівської молоді ім. Івана Франка.
Конференція має назву «Актуальні питання органного донорства в Україні». До Ковеля завітають видатні науковці, кардіохірурги, анастезіологи, трансплант-координатори не лише України, але й сусідньої Білорусі, розповідає мер.
"Тож на конференції говоритимуть про історію трансплантації в Україні, діагностику смерті мозку – досвід провідних клінік, підготовку трансплант-координаторів", - пише Ігор Чайка і додає повну програму заходу.
Реєстрація учасників: з 9.00. Відкриття конференції – о 10.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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