Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде

21 вересня в Ковелі на базі Ковельського МТМО відбудеться перша міжнародна науково-практична конференція, темою якої буде донорство і трансплантологія, куди приїдуть міжнародні лікарі.Про це на своїй сторінці у Facebook розповідає мер КовеляЗахід відбудеться у Палаці учнівської молоді ім. Івана Франка.Конференція має назву «Актуальні питання органного донорства в Україні». До Ковеля завітають видатні науковці, кардіохірурги, анастезіологи, трансплант-координатори не лише України, але й сусідньої Білорусі, розповідає мер."Тож на конференції говоритимуть про історію трансплантації в Україні, діагностику смерті мозку – досвід провідних клінік, підготовку трансплант-координаторів", - пише Ігор Чайка і додає повну програму заходу.Реєстрація учасників: з 9.00. Відкриття конференції – о 10.00.