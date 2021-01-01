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Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде

Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде
21 вересня в Ковелі на базі Ковельського МТМО відбудеться перша міжнародна науково-практична конференція, темою якої буде донорство і трансплантологія, куди приїдуть міжнародні лікарі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповідає мер Ковеля Ігор Чайка.

Захід відбудеться у Палаці учнівської молоді ім. Івана Франка.

Конференція має назву «Актуальні питання органного донорства в Україні». До Ковеля завітають видатні науковці, кардіохірурги, анастезіологи, трансплант-координатори не лише України, але й сусідньої Білорусі, розповідає мер.

"Тож на конференції говоритимуть про історію трансплантації в Україні, діагностику смерті мозку – досвід провідних клінік, підготовку трансплант-координаторів", - пише Ігор Чайка і додає повну програму заходу.

Реєстрація учасників: з 9.00. Відкриття конференції – о 10.00.
Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде
Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде
Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде
Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде
Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде
Вперше на Волині відбудеться міжнародна конференція з трансплантології: хто приїде

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Теги: конференція, трансплантологія, Ковель
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