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Понад 20 людей звернулися у травмпункт луцької лікарні після «тихого» полювання: просили витягнути кліщів

Понад 20 людей звернулися у травмпункт луцької лікарні після «тихого» полювання: просили витягнути кліщів
Цьогорічна осінь щедра на гриби. У вихідні дні люди масово ідуть в ліс на «тихе» полювання.

Проте не слід забувати, що триває сезон активності кліщів і потрібно бути обережними, наголошують лікарі медоб'єднання Луцької міської територіальної громади.

- Саме після вихідних, протягом минулої доби у травмпункт нашої лікарні звернулося 22 людини зі скаргами на покус кліщів і проханнями вилучити їх з тіла, - розповідає лікар-травматолог Олександр Шкльода, - адже саме зараз для них найбільш комфортна температура повітря.

За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров‘я України щорічно від укусів кліщів страждає близько тисячі волинян. Майже 50-60 з них заражаються інфекційними хворобами, найпоширенішим з яких є хвороба Лайма та кліщовий вірусний енцефаліт.

У цьому році за медичною допомогою до лікувальних установ звернулося близько 500 осіб, в тому числі 119 дітей. В області зареєстрували 8 випадків хвороби Лайма.

Тому Олександр Шкльода закликає всіх бути обережними на природі, а після повернення додому рекомендує ретельно обстежувати своє тіло і випрати та попрасувати одяг.

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Теги: кліщі, гриби, лікарня
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