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Українцям піднімуть мінімальну зарплату цього року

Українцям піднімуть мінімальну зарплату цього року
Цього року мінімальна заробітна плата зросте на 500 грн, зростання також передбачене наступного року.

Про це повідомив під час прес-конференції 14 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на "Урядовому порталі".

Очільник Уряду зауважив, що минулого року мінімальна зарплата була збільшена майже удвічі. Водночас, за його словами, потрібно зберегти баланс, аби уникнути негативного впливу інфляції та не створювати навантаження на бізнес.

«Підвищення мінімальної заробітної плати більшою мірою впливає на бюджетну сферу. Але це також створює додаткове навантаження на бізнес, який прозоро виплачує зарплати. Тож важливо вибрати вдалий момент для збільшення мінімальної зарплати, щоб воно дало результат», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що наразі такий результат спостерігається: «По-перше, збільшуються доходи державного бюджету. Завдяки надходженням ЄСВ збалансовується пенсійний фонд. Деякі підприємства почали сплачувати податок на прибуток на 70% більше, фактично при тому самому рівні доходів. Це означає, що вони виходять працювати в прозору площину», — підкреслив очільник Уряду.

Крім того, Денис Шмигаль зазначив, що Уряд спільно з профільними комітетами Верховної Ради зараз шукає оптимальний варіант для реформування в Україні прожиткового мінімуму й збільшення мінімальної заробітної плати.

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Теги: мінімальна зарплата, Денис Шмигаль
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