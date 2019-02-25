Українці зможуть розмитнити автомобіль через додаток «Дія»

Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, повідомляє



“Розмитнити авто можна буде через Дію. Уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту. Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування”, — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.



За його словами, уряд ухвалив постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.



“Оплатити збір теж можна буде онлайн. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції”, — зазначив Шмигаль.



Додамо, що зміни стосуються авто, які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати розмитнення автомобілів через онлайн-сервіс державних послуг “Дія”. Про це сказав Прем’єр-міністрза підсумками засідання уряду, повідомляє УНН “Розмитнити авто можна буде через Дію. Уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту. Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування”, — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.За його словами, уряд ухвалив постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.“Оплатити збір теж можна буде онлайн. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції”, — зазначив Шмигаль.Додамо, що зміни стосуються авто, які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

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