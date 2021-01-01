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На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища

На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища
На 66-му році життя відійшов у вічність колишній директор, інженер з охорони праці професійно-технічного училища №27 міста Берестечка Степан Криштоф.

Сумно звістку повідомили на сторінці "Профтехосвіта Волині" у соцмережі фейсбук.

Серце чоловіка перестало битися сьогодні, 15 вересня. Він був директором училища з 2000 по 2010 роки.

"Нехай добрий, світлий спомин про Степана Івановича залишається у серцях рідних, колег, учнів, усіх, хто його знав, любив та шанував. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - висловив співчуття колектив НМЦ ПТУ у Волинській області.

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює глибокі співчуття з приводу смерті Степана Криштофа.

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Теги: смерть, ексдиректор, освіта, Волинь
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