На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища

Степан Криштоф.



Сумно звістку



Серце чоловіка перестало битися сьогодні, 15 вересня. Він був директором училища з 2000 по 2010 роки.



"Нехай добрий, світлий спомин про Степана Івановича залишається у серцях рідних, колег, учнів, усіх, хто його знав, любив та шанував. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - висловив співчуття колектив НМЦ ПТУ у Волинській області.



Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює глибокі співчуття з приводу смерті Степана Криштофа.

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